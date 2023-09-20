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Hediyesini gören Akşener'den ilginç yorum! "Bundan sonra 'elif' olacağım"

20.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde partisinden gelen ittifak çıkışlarıyla gündemde olan İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün İzmir'deydi. Bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunan Akşener'e İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu tarafından tablo hediye edildi. Hediyeyi gören Akşener'in yorumu dikkat çekti.

Hediyesini gören Akşener'den ilginç yorum! "Bundan sonra 'elif' olacağım"

Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener İzmir programı kapsamında Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret edip daha sonra partililerle bir araya geldi. Kendisine "elif" yazılı hat tablo hediye edilen Akşener, "Bundan sonra söz 'elif' olacağım" dedi.

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ANIT MEZARI ZİYARET ETTİ

Meral Akşener, İzmir'deki programına, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret ederek başladı.

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Anıt mezara karanfil bırakan Akşener, dua ettikten sonra partililerle sohbet etti.

Daha sonra partisinin İzmir İl Başkanlığına geçen Akşener, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı.

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"İZMİR TEŞKİLATI 'ELİF' OLMAMI İSTİYOR"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, ziyarette Akşener'e, yaprak üzerine Arap alfabesinin birinci harfi "elif" yazılı tablo hediye etti.

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Akşener, bunun üzerine, "Gördüğünüz gibi 'elif' verildi. Elif dimdiktir. Vav'ın da önemi çok büyüktür ama o da egoyu ortadan kaldırmayı ister. Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz elif olacağım." diye konuştu.

Meral Akşener burada partililerle basına kapalı görüştü.

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(AA)

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