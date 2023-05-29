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Heidi Klum'a bikini üstü fazla geldi! Pozları olay oldu

29.05.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Alman model ve oyuncu Heidi Klum, cesur pozlarıyla tanınıyor. Heidi Klum son olarak genç kocasıyla gittiği tatilden üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı.

Heidi Klum'a bikini üstü fazla geldi! Pozları olay oldu

Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği sarı göğüs dekolteli elbisesiyle gözleri üzerine çeken Heidi Klum, sosyal medya hesabından yaptığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

49 yaşındaki model yıllara meydan okumaya ve formunu korumaya devam ediyor.

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Yorucu geçen Cannes Film Festivali'nin ardından eşi Tom Kaulitz ile soluğu plajda alan modele bikini fazla geldi.

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Güzel model siyah bikini üstünü çıkarıp üstsüz poz verdi. Heidi Klum daha sonra da tanga bikini altıyla fiziğini sergilemeyi ihmal etmedi.

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