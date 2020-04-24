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Heidi Klum'dan bomba paylaşım! Yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle kendisini eşi Tom Kaulitz ile evde karantinaya alan Heidi Klum, sosyal medya hesabından göbeklerinin açık olduğu bir pozu "Akşam yemeği çok iyiydi!" notuyla yayınladı.

46 yaşındaki Alman manken Heidi Klum, geçtiğimiz şubat ayında Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz ile dünya evine girdi. Çift, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı.

Bütün vakitlerini evde geçiren ikiliden Klum, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile gündeme geldi. Göbeklerinin açık olduğu bir pozu yayınlayan Heidi Klum, paylaşımına "Akşam yemeği çok iyiydi!" notunu düştü.

"HAMİLE GİBİ GÖRÜNÜYORSUN"

Kimi takipçisi Klum'un paylaşımına "Hamile gibi görünüyorsun" yorumu yaparken, kimisi ise "Bu kadar ne yemiş olabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Top model Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem kendisinin, hem de eşi Tom Kaulitz'in koronavirüs testi yaptırdığını duyurmuştu. Kaulitz'in test sonucunun negatif çıkmasının ardından bir güzel haber de Heidi Klum'dan gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Klum, koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

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