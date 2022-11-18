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Heidi Klum frikik vermeyi umursamadı! O haliyle paylaştı

18.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum, beyaz bir body ile poz verirken frikik de verdi. Ancak güzel model frikik vermeyi pek de umursuyor değildi. Yıllara meydan okuyan model göğsünün yarısının görünmesine aldırış etmeden pozunu takipçileriyle paylaştı.

Heidi Klum frikik vermeyi umursamadı! O haliyle paylaştı

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, genç ve güzel kalmasını kocası Tom Kaulitz'e borçlu olduğunu söylemişti. 49 yaşındaki model, “Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi” diyerek güldürmüştü.

49 yaşındaki model 17 yaş küçük olan eşiyle verdiği msütehcen pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ekran Alıntısı

Klum son olarak yalnız başına bir pozunu paylaştı. Meme ucunun bir kısmının görünmesine aldırış etmeyen Klum bu pozu takipçileriyle de paylaştı.

Model banyosunda verdiği pozda 2015'te 2 milyon dolara sigortalattığı bacaklarını da sergiledi.

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