Heidi Klum frikik vermeyi umursamadı! O haliyle paylaştı

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, genç ve güzel kalmasını kocası Tom Kaulitz'e borçlu olduğunu söylemişti. 49 yaşındaki model, “Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi” diyerek güldürmüştü.

49 yaşındaki model 17 yaş küçük olan eşiyle verdiği msütehcen pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Klum son olarak yalnız başına bir pozunu paylaştı. Meme ucunun bir kısmının görünmesine aldırış etmeyen Klum bu pozu takipçileriyle de paylaştı.

Model banyosunda verdiği pozda 2015'te 2 milyon dolara sigortalattığı bacaklarını da sergiledi.



