Heidi Klum genç kocasıyla tatilde! Plajda boy gösterdi

90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde America’s Got Talent adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum, bacaklarını 2015’te 2 milyon dolara sigortalatmıştı. Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle öne çıkan model şu sıralar tatilde.

Kendisinden 17 yaş küçük kocasıyla Florida'da tatil yapan 49 yaşındaki model yıllara meydan okuyan fiziğiyle plajın gözdesi oldu.

Zaman zaman üstsüz pozlarını paylaşarak öne çıkan Heidi Klum plajda eşiyle romantik anlar yaşadı.

Renkli bikinisiyle dikkat çeken model sık sık eşiyle öpüşüp sarılmayı ihmal etmedi.

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.





