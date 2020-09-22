Heidi Klum giyinmeyi sevmiyor! Üstsüz güneşlendi

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, hafta sonunu eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta geçirdi. Heidi Klum'un havuz başında üstsüz güneşlenmesi dikkat çekti.
47 yaşındaki Heidi Klum'un mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Heidi Klum, havuz keyfinden sonra eşi Tom Kaulitz ile mangal yaptı.
Yılların eskitemediği model Heidi Klum, sosyal medyadan sık sık pozlarını paylaşıyor. Eşiyle mutlu bir evliliği olan güzel model, özel hayatından kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.
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