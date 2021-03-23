Heidi Klum'un kızıyla pozuna yorum yağdı! 'Ablası gibi'

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

47 yaşındaki model, son olarak Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum ile pozlarını paylaştı.

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Leni, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Anne ve kızın pozu kısa sürede 229 binden fazla beğeni aldı.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Heidi Klum'un kızıyla anne-kız değil de abla-kardeş gibi görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

16 yaşındaki Leni Klum, annesinin izinden giderek modellik yapmaya başladı.

