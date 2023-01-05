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Heidi Klum yarı çıplak poz verdi! Göğsünün yarısı açıkta kaldı

05.01.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum, Germany's Next Top Model fotoğraf çekimi için yarı çıplak poz verdi. Alman reality show programında jüri de olan ünlü modelin göğsünün yarısı açıkta kaldı. Müstehcen pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Klum olay oldu.

Heidi Klum yarı çıplak poz verdi! Göğsünün yarısı açıkta kaldı

Hem jürisi hem de sunucusu olduğu program için pozlar veren Heidi Klum yine dikkat çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde kocasıyla havuzda müstehcen anlarını paylaşan güzel model yıllara meydan okuyan fiziğiyle Germany's Next Top Model fotoğraf çekimi için yarı çıplak poz verdi.

AA

Model baş döndürücü tanıtım çekiminde uçsuz bucaksız bacaklarını sergilerken sansasyonel bir görünüme sahipti. 'Çok heyecanlıyım - sonunda yeniden başlıyor!' notuyla yarı çıplak halini paylaşan Heidi Klum göğsünün yarısının açık olmasına da aldırış etmedi.

Ekran Alıntısı

BACAKLARINI SİGORTALATMIŞTI

Manken Heidi Klum yıllar önce bacaklarını sigortalatmıştı. Klum'un sağ bacağının değeri ile sol bacağının değeri birbirinden farklı. Klum'un iki bacağı toplam 2.2 milyon dolara sigortalı. Ama sağ bacağının sigorta bedeli 1.2 milyon dolar, sol bacağınınki ise 1 milyon dolar. Sebep ise güzel mankenin sol bacağındaki küçük bir yara izi.

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Heidi Klum Model aktan

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