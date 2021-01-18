Heidi Klum yatak pozuyla olay oldu

Bir döneme damgasını vuran model Heidi Klum, sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Klum yaptığı her paylaşımla adından söz ettiriyor ve genç modellere taş çıkartıyor.

Heidi Klum son olarak da yataktan üstsüz bir poz paylaştı. Ünlü modelin 'Yatakta kal' notuyla paylaştığı poza beğeni yağdı.

Heidi Klum, çocuklarıyla ilgili itirafıyla dikkat çekmişti.

People dergisine konuşan Klum, çocuklarının Instagram'dan paylaştığı bazı pozlarını çok cüretkar bulduklarını ve kendisini bu konuyla ilgili uyardıklarını söylemişti.



