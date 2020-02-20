Hekimoğlu'daki yatak sahnesine TBMM’de tepki!

Kanal D'de yayınlanan “Hekimoğlu” adlı dizide ilaç mümessili kadın ile doktor arkadaşı arasındaki yatak sahnesi, TBMM gündemine de taşındı. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel ”Hem meslek aşağılandı, hem de kadınlar… RTÜK harekete geçsin, tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin” dedi.

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde doktor ve ilaç mümessili kadının bir otel odasında birlikte olduktan sonra yaşanan diyalog tepki çekmişti. Doktor Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessilin, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde algı oluşturulması izleyiciden ve ilaç mümessillerinden büyük tepki görmüştü.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel de TBMM'de yaptığı açıklamada, Kanal D'ye özür çağrısında bulunarak; “Dizide tıbbi mümessillerle ilgili etik değerlerden yoksun bir bölüm sahnelendi. Bu durum hem mesleği aşağılama, hem de kadın hakları açısından sorunlu bir yaklaşım. RTÜK'ü göreve çağırıyorum. Ana akım medya ekranlarında hakarete uğramayan muhalefet mensubu siyasetçi kalmadı. Kan gövdeyi götürüyor, kırılmayan kol, bacak, parmak kalmadı ama ceza yok. Bari tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin” dedi.