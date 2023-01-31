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Helal zıt anlamlısı nedir? Helalin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlam olarak birbirlerinin tam karşıtlığını içeren sözcüklere zıt veya karşıt anlamlı sözcükler deriz. Helal kelimesini de günlük yaşantımızda bazı noktalarda kullanırız. Çoğunlukla dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan anlamına gelen olarak kullansak da farklı anlamları da vardır ve helal sözcüğü de karşıt anlamlısı olan sözcüklerden birisidir. Peki, helal sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Helal zıt anlamlısı nedir? Helalin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kültürlerin, uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerinden diller ve kelimeler de etkilenir. Birçok dil birbirleriyle sözcük alışverişinde bulunur. Türkçe de Arapça ile hayli çok sözcük alışverişinde bulunmuştur. "Hll" üçlü kökünden gelen helal sözcüğü de Arapça kökenli bir sözcüktür. Dinin kurallarına aykırı olmayan anlamına gelir. Bunun yanında helal sözcüğünün anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • (Sıfat, din bilgisi) Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan.
  • (Sıfat) Kurallara, geleneklere uygun.
  • (Zarf) Kurallara, geleneklere uygun olarak.
  • (İsim, mecaz) Nikâhlı eş.

Bunlarla birlikte helal kelimesinin de içinde geçtiği ‘’helal etmek’’, ‘’helalzade’’, ‘’helalühoş’’ gibi birleşik kelimeler ve ‘’Helâl süt emmiş’’, ‘’Çocuğun yediği helâl, giydiği haram’’, ‘’Helâl kazanç ile pilâv yenmez’’, ‘’Ölüm hak, miras helâl’’ gibi atasözleri ve deyimlerimiz de vardır.

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Helal kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt veya karşıt anlamlı sözcükler, anlam olarak tam karşıtlık belirten kelimeler için kullanılır. Dilimizde de bu durumda birçok sözcüğümüz vardır. Karşıt anlamlı sözcükleri sözcükte anlam bilgisi konularında görürüz. Helal kelimesini genelde dini meselelerle ilgili konuları konuşurken yasaklı veya serbest durumları belirtmeye yarayan bir terim kullanırız. Cümle içinde hem sıfat hem zarf hem de isim olarak kullanılabilir. Helal kelimesinin tam karşıtlığını ifade edebilecek bir sözcük de mevcuttur. Helal kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Haram

Helalin zıt anlamlısı olan haram sözcüğü de dilimize yine Arapçadan geçmiştir. Haram kelimesi "hrm" üçlü kökünden oluşturulmuş ‘’haram’’ sözcüğüdür. Haram sözcüğü genel olarak helal kelimesiyle birlikte kullanılır. Bunun nedenlerinden birisi de her iki kelime ne kadar karşıt durumları çağrıştıran sözcükler olsa da konu bunlardan herhangi birisine geldiğinde birbirlerinden ayrılmayan bir bütünü oluştururlar. Helal zıt anlamlısı ve helal kelimesi aynı cümle içerisinde birlikte kullanılabilir.

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Helalin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Helal zıt anlamlısı olan haram kelimesiyle ve helalle ilgili örnek cümleler:

  • İslam dinine göre domuz eti haram kılınırken; tavuk, inek, deve gibi hayvanların etleri helal kılınmıştır.
  • Allah’a şükür ne benim ne de çocuklarımın boğazından haram lokma geçti, alnımın teriyle kazandım her zaman helal yedim.
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