İspanya'da helikopter hava gösterisi sırasında bir anda otoyola düştü! Helikopterde bulunan iki kişi yaralandı

İspanya'nın Madrid şehrindeki M40 otoyoluna kalkışından kısa bir süre sonra kuvvetli rüzgarlar nedeniyle istikrarı bozulan helikopter düştü. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin olarak kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İKİ YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU

Kalabalık bir otoyola düşmesine rağmen şu aşamada herhangi bir can kaybına ilişkin başka bir rapor bulunmuyor.Acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışabilmesi için trafik her iki yönde de durduruldu. Kaza, helikopterin dengesini bozduğu düşünülen şiddetli rüzgardan kaynaklandı.