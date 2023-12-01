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    4. İspanya'da helikopter hava gösterisi sırasında bir anda otoyola düştü! Helikopterde bulunan iki kişi yaralandı

    İspanya'da helikopter hava gösterisi sırasında bir anda otoyola düştü! Helikopterde bulunan iki kişi yaralandı

    01.12.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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    Bir helikopter gösteri sırasından kalkışından kısa bir süre sonra otoyola düştü. İspanya'nın Madrid şehrindeki kalabalık bir otoyolda meydana gelen kazada helikopterin içinde bulunan iki kişinin yaralandığı belirtildi.

    İspanya'nın Madrid şehrindeki M40 otoyoluna kalkışından kısa bir süre sonra kuvvetli rüzgarlar nedeniyle istikrarı bozulan helikopter düştü. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin olarak kesin bir bilgi paylaşılmadı.

    İKİ YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU

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    Kalabalık bir otoyola düşmesine rağmen şu aşamada herhangi bir can kaybına ilişkin başka bir rapor bulunmuyor.Acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışabilmesi için trafik her iki yönde de durduruldu. Kaza, helikopterin dengesini bozduğu düşünülen şiddetli rüzgardan kaynaklandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İspanya helikopter kaza
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