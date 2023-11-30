Tam 1 yıl boyunca kızıyla birlikte her gün buz banyosu yaptı! Sosyal medyadan yorum yağdı... "Ben izlerken üşüdüm"

Amerikalı sosyal medya fneomeni Kya Jeub, 1 yıl boyunca her gün buz banyosu yaptığı için 'Ice Queen (Buz Kraliçesi)' lakabıyla anılıyor. Oklahomalı 2 çocuk annesi 20 haftalık hamile kadın 3 yaşındaki kızıyla birlikte buz banyosu yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı. TikTok'ta paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

"BİZ ÇORAPSIZ DIŞARI ÇIKAMAZDIK"

Sosyal medya kullanıcılarının bazılarının anneliğini eleştirdiği Jeub'u destekleyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Biz çorapsız dışarı çıkamazdık. Bağışıklıkları daha güçlü olur böyle doğru hareket" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben izlerken üşüdüm" yorumunu ekledi.