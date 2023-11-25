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    4. İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! Dubai milyoneriyle evli olduğunu söyledi... "Hayat gerçekten çok zor"

    İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! Dubai milyoneriyle evli olduğunu söyledi... "Hayat gerçekten çok zor"

    25.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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    Soudi isimli İngiliz asıllı bir kadın Dubai'de bir milyonerle evlendikten sonra TikTok'tan lüks hayatına dair detaylar paylaşarak viral olmayı başardı. Gösterişli hayatıyla sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Soudi son paylaşımında "Dubai'de bir milyonerle evliyim ve hayat gerçekten çok zor" deyince sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

    Soudi, kendisine sürekli pahalı hediyeler yağdıran ve lüks restoranlara götüren kocası Jamal ile yaşadığı lüks hayatı TikTok kanalında paylaşıyor. TikTok'ta 'soudiofarabia' kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın yaşadığı zorluklardan söz etti. Soudi evliliğinde yaşadığı zorlukları ise, "İlk ve en bariz şeyin Jamal ile aramdaki kültürel farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. İkinci şey ise kocam her zaman meşgul. Bir milyonerin karısı olarak onun sana her zaman vakti olmayacağını anlamalısın" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Makyaj videosu çekerken yaşadığı sorunları anlatmaya devam eden Soudi, "Hayatımla ilgili üçüncü mücadele ise, her zaman belirli bir görüntüye sahip olmak ve hareket etmek zorunluluğu. Etrafta sizi kimin tanıyabileceğini asla bilemezsiniz. Dördüncü mücadele ise her zaman yeni ayakkabı ve çantalara sahip olmak zorunluluğu. En yeni çantanız yoksa bir hiçsiniz" diye konuştu.

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    TikTok kullanıcıları, kendi mücadelelerini Soudi'nin mücadeleleriyle karşılaştırmak için videonun yorum kısmına akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Düşünün! Burada sadece önümüzdeki hafta için yakıt konusunda endişeleniyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de her zaman ne yemek yapacağımı düşünmek zorunda kalıyorum" yorumunu ekledi.

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