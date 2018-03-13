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Helin Avşar'a röntgenci şoku! 'Hesabımız bitmedi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 06:28 | Son Güncelleme

Sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, hayranı olduğu iddia edilen Ömer Akbaba'nın evini gözetlediğini fark etti. Savcılığa koruma talebinde bulunan Avşar'ın isteği kabul edildi.

Helin Avşar'a röntgenci şoku! 'Hesabımız bitmedi'

Sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, hayranı Ömer Akbaba'nın mahallede kendisi hakkında sorular sorduğunu öğrendi. İddiaya göre şüpheli Ömer Akbaba, mahallede bulunan bir esnafa gelerek Helin Avşar'ı kastedip "Onunla görüşeceğiz. Beni işten kovdurttu. Ekmeğimle oynadı. Hesabımız bitmedi" şeklinde tehditvari kelimeler kullandı. Helin Avşar en son 10 Kasım 2017 günü saat 18.00'de ikametinde iken Ömer Akbaba'nın evini gözetlediğini fark etti. Avşar'ın kendisini fark etmesi üzerine Ömer Akbaba sokaktan uzaklaştı.

Savcılığa koruma talebinde bulunan Avşar'ın isteği kabul edildi. Akbaba'nın Avşar'ın işyerine ve ikametine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Akbaba'nın ayrıca karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verildi.

Ayrıca Akbaba'nın "Tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi.

(Sabah)

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helin avşar röntgenci savcılık tehdit

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