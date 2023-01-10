Kocası ve sevgilisini adım adım takip etti! SPA merkezinde cinsel ilişkiye girerken yakalayınca ortalığı birbirine kattı

Sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşan bir videoda kocasının kendisini aldattığını düşünen ismi açıklanmayan kadın onu masaj salonuna kadar takip etti. Kocasının masaj sırasında sevgilisiyle yakınlaştığını duyan kadın çalışanlardan odanın kapısının açılmasını istedi. Masaj sırası bekleyen bir başka müşterinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu görüntüler ilgi çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tam bir kaos ortamı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunun gerçek olduğunu düşünmek istemiyorum” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kadın bir dedektif gibi” dedi.