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Hem mini hem de sırtı tamamen açık! Kıyafetini gören bir daha baktı

29.03.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EastEnders ve Strictly Come Dancing gibi televizyon programları sayesinde tanınan Maisie Smith, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Kırmızı bir mini transparan detaylı bir kıyafet tercih eden Maisie Smith, sosyal medyadan elbiseyle peşi sıra çekilen pozlarını paylaştı.

Hem mini hem de sırtı tamamen açık! Kıyafetini gören bir daha baktı

EastEnders dizisinde Tiffany Butcher karakterine hayat veren Maise Smith, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sevilen yıldız, kürklü çizmeleriyle kombinlediği kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Tamamen sırtını açıkta bırakan bir dekolteye sahip olan kıyafetteki şerit şeklindeki transparan detaylar beğeni topladı.

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SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ YAĞDI

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Saçlarını örmeyi tercih eden Smith’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen oyuncunun güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, “Vay canına çok güzel görünüyor” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise kıyafetin çarpıcı olduğuna dikkat çekerek, “Kesinlikle sansayonel” yorumunu yapmayı seçti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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