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Hem sağlıklı hem lezzetli! Bu atıştırmalıklar çocuklara özel

31.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak, beslenme açısından gelecekte doğru alışkanlıklar edinmiş bireyler yetiştirmek isteyen ebeveynlerin en çok üzerinde durduğu konulardandır. Çocuklarına katkısız ve lezzetli atıştırmalıklar sunmak isteyenler için Pasta Şefi Didar Yanar, farklı tarifler paylaştı.

Hem sağlıklı hem lezzetli! Bu atıştırmalıklar çocuklara özel

Hayatlarımızda en değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımızı her şeyden koruduğumuz gibi tabi ki de 3 beyazdan da uzak tutuyoruz, bunlar beyaz un, şeker ve tuz. Peki evlatlarımıza hiç mi tatlı yedirmemeliyiz sorusuna şahane tariflerimle cevap vermek istiyorum.

Her şeyin fazlası zararlıdır diye bir atasözümüz vardır öncelikle onu hatırlatalım. Ardından tabi ki de çocukların şekere de tuza da hatta un a bile her bünyenin olduğu gibi ihtiyacı vardır. Ama az az ya da yerine başka alternatifler koyarak. Mesela çocuklar için tariflerimde en çok kullandığım ürün şeker yerine bal ya da pekmez. Un yerine fındık, badem ya da fıstık tozu. Çikolata koyacaksam mutlaka kakao oranı yüksek bitter çikolataları tercih ediyorum. Her zaman hayvansal bazlı ürünleri tercih etmeniz çok daha iyi olur. Kek yaparken kabartma tozu yerine karbonat ve kekin içerisinde mutlaka kuruyemiş ya da havuç, kabak gibi ürünler koymanızı tavsiye ederim. Bazen de o kekin kabarması için mecburen şeker kullanmalıyız ki kabarık bir kek elde edelim, bu sefer o şekeri tölore etmek için ise yanına koyduğunuz ürünlerin sağlıklı olması gerekir. Şimdi size tüm bunların da içinde olan 2 tarif vermek istiyorum. Bu tarifleri sizler istediğiniz gibi ürün içeriklerini değiştirebilirsiniz yani çeşitlendirebilirsiniz.

İlk vereceğim tarifimde şeker oranı yüksek olsa dahi olsa sağlıklı bir kek.

GLUTENSİZ UNDAN ÇİKOLATALI YEŞİL KABAKLI KEK

MALZEMELER

  • Yumurta 2 adet
  • Şeker 200 gr
  • Zeytin yağ 85 gr
  • Bitter çikolata 65 gr
  • Glütensiz un 210 gr
  • Kakao 20 gr
  • Tuz bir çimdik
  • Karbonat 3 gr
  • Yeşil kabak 200 gr

YAPILIŞI

Şeker ve yumurtayı beyazlayana kadar çırpın. Çikolatayı eritin ve zeytin yağ ile birlikte yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın. Yeşil kabak hariç tüm ürünleri koyup karıştırın. Yeşil kabağı rendeleyip suyunu sıkın ve en son onu ekleyerek iyice karıştırın. Kek kalıbınızı yağlayın ve kekinizi dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ya da alt üst fanlıda fırına göre değişiyor ısıtın. Ben ortalama 1 saatte pişiriyorum ama siz mutlaka kontrollü gidin ki eminim herkes fırınının ayarını biliyordur. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın. Şimdiden afiyet olsun şifa olsun.

İkinci tarifim ise genelde vegan olarak da adlandırılan bir kek.

ERİKLİ KEK

MALZEMELER

  • Toz fındık 200 gr
  • Esmer şeker 200 gr
  • Tam buğday unu 90 gr
  • Chıa tohumu 25 gr
  • Karbonat 25 gr
  • Tuz 1 çimdik
  • Elma suyu 150 gr
  • Hindistancevizi yağı 30 gr
  • Kuru erik 90 gr

YAPILIŞI

Kuru erikleri küp küp doğrayın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük cupcake kalıplarına dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ya da alt üst fanlıda fırına göre değişiyor ısıtın. Ben ortalama 20 dakikada pişiriyorum ama siz mutlaka kontrollü gidin ki eminim herkes fırınının ayarını biliyordur. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun şifa olsun.

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