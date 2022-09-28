Hem şık hem kullanışlı yemek takımı isteyenlere en iyi porselen markaları

Yemek yemenin mutlulukla bir ilişkisi olduğu çok açık. Hele bir de yemek masası özenle hazırlandıysa hem yemeğin tadı daha da güzelleşir hem masada yapılan sohbetler daha keyifli hâle gelir. Birbirinden güzel masalar hazırlayabilmek içinse porselen yemek takımlarına göz atmanızda fayda var. Bu noktada "Porselen nedir?" dediğinizi duyar gibiyiz. Porselen, doğal kaynaklı ham maddelerden elde edilen bir malzeme. Bu malzemenin işlenmesiyle ortaya birbirinden güzel yemek takımları çıkar. Peki, şık ve kullanışlı porselen yemek takımlarını keşfetmeye hazır mısınız?

1. Şölen havasında eşsiz sofralar: Kütahya Porselen Bone Ilay Yemek Takımı

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Birbirinden güzel modeller arasında karar veremiyorsanız öncelikle "En kaliteli porselen markası hangisi?" sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Listemizin ilk sırasında dünyanın en iyi porselen markalarından biri var: Kütahya Porselen. Markanın Bone Ilay Yemek Takımı ile misafirlerinize şölen havasında sofralar hazırlayabilirsiniz. Servis tabağından çukur tabağına, pasta tabağından salata kâsesine, tuzluk ve biberlikten kayık tabağına kadar her detayı düşünülerek tasarlanan ürün; tam 58 parçadan oluşuyor. Şık tasarımıyla göz dolduran altın fileli yemek takımı sayesinde kalabalık misafirlerinizi kusursuz şekilde ağırlayabilirsiniz.

2. İhtişamlı davetlere hazır olun: Güral Porselen Carolıne 85 Parça Kare Bone Yemek Takımı

"En iyi porselen markası hangisi?" dendiğinde çoğu kişisinin cevabı Güral Porselen olur. Benzersiz işlemelerle süslenen Güral Porselen Carolıne 85 Parça Kare Bone Yemek Takımı sayesinde ihtişamlı ve zarif davetlere imza atabilirsiniz. Setin içerisinde servis tabağı, yemek tabağı ve çorba kâsesinin yanı sıra pasta tabağı, çay ve kahve fincanı da yer alıyor. Bu sayede yemek davetlerinden sonra çay ve kahve servislerinde de misafirlerinize aynı özeni gösterebilirsiniz. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde leke tutmayan yemek takımını hem elde hem bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

3. Samimi sofraların baş tacı olmaya aday: Pierre Cardin Shane 24 Parça Yemek Takımı

Yemek masanızı renklendirmek istiyorsanız sofralara modern bir dokunuş yapacak Pierre Cardin Shane 24 Parça Yemek Takımı ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. İnce işçiliği sayesinde modern bir tarza kavuşan model, sofraların vazgeçilmezi oluyor. Günlük kullanım için ideal olan setin içerisinde servis tabağından pasta tabağına, çukur tabaktan çorba kâsesine toplam 24 parça bulunuyor. Uzun süre severek kullanacağınız ürünü elde ya da bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilirsiniz. Sevdiklerinize ev hediyesi arıyorsanız bu şık seti değerlendirebilirsiniz. Böylece onlara çok sevecekleri bir armağan verebilirsiniz!

4. Şimdilerde kare modeller oldukça popüler: Emsan Melis 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

Yemek masanızın atmosferini bir anda değiştirecek eşsiz bir yemek takımı ile tanışmaya hazır mısınız? Şahane sofralar hazırlayabilmek için her türlü önem ve özeni gösteririz. Yemek çeşidinden sunuma kadar birçok detay da bu özenin bir parçası hâline gelir. Şık desenleriyle göz dolduran Emsan Melis 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı ile ihtişamı sofralarına getirebilirsiniz. Yemek takımlarının kullanışlı olmasına da önem veriyorsanız tuzluk, biberlik ve hatta kürdanlığa kadar her detayı düşünülmüş 12 kişilik sete göz atmanızda fayda var. Bu asil görünümün uzun süre sofralara eşlik etmesi için yemek takımını elde ya da bulaşık makinesinde düşük sıcaklıkta yıkayabilirsiniz.

5. HÖmür boyu kullanma garantisiyle: Porland Animals 18 Parça 6 Kişilik İkram & Kahvaltı Takımı

Şöyle çayın yanına hazırladığınız enfes yiyecekleri farklı şekilde sunmayı ya da sevdiklerinizle geçireceğiniz pazar kahvaltılarını daha eğlenceli ve samimi bir ortama dönüştürmeyi düşünür müsünüz? O hâlde sıradaki önerimiz tam size göre! Birbirinden farklı model ve desenlerdeki Porland Animals 18 Parça 6 Kişilik İkram & Kahvaltı Takımı ile istediğiniz samimi ve eğlenceli sunumları mükemmel şekilde hazırlayabilirsiniz. Üstelik yüksek sıcaklıkta fırınlanan modelin ömür boyu kullanma garantisi bulunuyor. Özenle üretilen porselen takımını bulaşık makinesi, fırın ve mikrodalgada güvenle kullanabilirsiniz.

6. Size sıradan modelleri unutturacak: Korkmaz Eliza Collection 60 Parça Yemek Takımı

Yemek, kahvaltı ve fincan takımı satın alacağınızda "En iyi porselen markası hangisi?" sorusu aklınızı kurcalıyor olabilir. Bu noktada size önerimiz tabii ki Korkmaz olacak! Öyleyse mutfak araç gereçleri söz konusu olduğunda adını sıkça duyduğunuz markanın bir de porselen yemek takımı ile tanışmaya hazır mısınız? Modern formu ve büyüleyici işlemeleriyle çok sevilen Korkmaz Eliza Collection 60 Parça Yemek Takımı sayesinde misafirlerinizi mükemmel şekilde ağırlayabilirsiniz. Tam bir şölene dönüşecek sofralar için 60 parçadan oluşan yemek takımını tercih edebilirsiniz!

7. Zamansız tasarımın en güzel örneği: Jumbo Marrakech 26 Parça Yemek & Kahvaltı Takımı

Ailenizle baş başa yapacağınız kahvaltılar için eğlenceli bir sunum hazırlamak istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden sıradaki önerimizi inceleyebilirsiniz. Çocukların da ilgisini çekecek Jumbo Marrakech 26 Parça Yemek & Kahvaltı Takımı, günlük kullanımlar için ideal. Takımı, farklı bir tarza sahip tasarımıyla samimi arkadaş ortamlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem kahvaltı hem yemeklerinizde size eşlik edecek 26 parçalık takımı ister elde ister bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilirsiniz. Üstelik yeni ev hediyesi olarak sevdiklerinize unutulmaz bir armağan olarak da seçebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

8. Desenli tasarımıyla: Karaca Saba 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Masayı güzelleştiren, renklendiren ve dikkatleri üzerine çeken eşsiz bir takım arıyor olabilirsiniz. Öyleyse tercihiniz şimdiden belli! Her parçası birbiriyle mükemmel şekilde uyumlu olan Karaca Saba 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı ile ev dekorasyonunda farklı tarzları seviyorsanız aynı hissi mutfağınıza da yansıtmayı düşünebilirsiniz. Setin içinde altışar servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kâse yer alıyor. Parçaları uzun süre ilk günkü gibi kullanabilmeniz için yemek takımını elde yıkamanız tavsiye ediliyor.

9. Günlük kullanım için şık ve uyumlu sofralar: Bonna Porselen Calif Gourmet 2 Kişilik 11 Parça Yemek Takımı

Günlük kullanım için iki kişilik yemek takımına ihtiyacınız varsa bu öneri tam size göre! Masa düzeninde gereken özeni sadece misafirleriniz için değil, kendiniz için de göstermelisiniz. Bu noktada Bonna Porselen Calif Gourmet 2 Kişilik 11 Parça Yemek Takımı, minik ama şık sofralar kurmak için ideal. Salata ve çorba kâsesinden tatlı ve servis tabağına kadar her detayı düşünülmüş ve modeli özenle tasarlanmış yemek takımı 11 parçadan oluşuyor. İki kişilik porselen takımını sadece özenle kullanacağınız masanız için değil, yeni evli çiftlere hediye etmek için de tercih edebilirsiniz.

10. Japon kültürüne ait takeo tarzı yemek takımları yeni trend: Ritzenhoff & Breker 4 Parça Yemek Tabağı Set

Sırada porselen markaları arasında adını fazla duymadığımız ancak farklı tarz ve modeller sunan bir markayla geliyoruz. Tipik Asya pirinç kâse dekorlarına benzeyen Ritzenhoff & Breker 4 Parça Yemek Tabağı Seti'ni farklı ürünlerle kombinleyerek kendi tarzınızı sofraya yansıtabilirsiniz. Ürünü beş çayında ikram sunumlarında, ordövr tabağı hazırlarken ya da beyaz renkli kâselerin altında servis tabağı olarak kullanabilirsiniz. Dört ayrı modelden oluşan yemek tabağı setini kullanırken tabakların desenlerini ortaya çıkarmak için beyaz masa örtüsü kullanmanızı tavsiye ederiz.

11. Özel misafirlere özel sunumlar: Aryıldız Royal Queen Oxford Porselen 84 Parça Yemek Takımı

Sırada çeyiz alışverişi yapanlar ya da kalabalık misafir ağırlamayı seven çiftler için harika bir önerimiz var. Sofranızda masalsı bir atmosfer oluşturmak isterseniz Aryıldız Royal Queen Oxford Porselen 84 Parça Yemek Takımı'nı hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz. Altın varak detaylarıyla göz dolduran yemek takımıyla 12 kişiye kadar kalabalık misafir gruplarını ağırlayabilirsiniz. Setin içinde servis, yemek ve pasta tabağından tuzluk ve biberliğe hatta kahve fincan takımına kadar 84 parça yer alıyor. Bütün detayları özenle hazırlanan ürüne hiç vakit kaybetmeden göz atmanızda fayda var.

12. Şu sıralar damalı modeller çok popüler: Taç Bahar Alyoni 24 Parça Yemek Takımı

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Mavi rengi ve damalı tasarımıyla beğeni kazanan Taç Bahar Alyoni 24 Parça Yemek Takımı ile göz alıcı sunumlara hazır olun! Daha cesur çizgileri sevenler için tasarlanan modeli hem ailenizle baş başa keyifli akşam yemekleri yerken hem kendinize özel masalar kurmak için tercih edebilirsiniz. Her biri altı parçadan oluşan porselen yemek takımının içinde servis, pasta ve yemek tabağı ile çorba kâsesi yer alıyor. Sofralara modern bir görünüm katacak modeli, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz.

13. Sofralarda vintage sunumlar: Linens Bianca Luna Vintage 24 Parça Yemek Takımı

Listemizin son sırasında vintage modellerden vazgeçemeyenler için kelebek detaylarıyla süslenen bir porselen takımı yer alıyor. Linens Bianca Luna Vintage 24 Parça Yemek Takımı, çekirdek aileler ve kalabalık olmayan misafir grupları için ideal. Retro bir stil sunan setin içinde altışar adet servis, pasta ve yemek tabağı ve çorba kâsesi bulunuyor. Samimi sohbetlere ve lezzetli yiyeceklere eşlik edecek porselen takımını krem temizleyici kullanmadan temizlemelisiniz. Bu sayede takımı, desenleri solmadan uzun yıllar boyunca sofralarınıza konuk edebilirsiniz.