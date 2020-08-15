Hemşire Kübra Aslankılıç koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

Çalıştığı hastanede koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinde görme duyusunu kaybederek bir hafta boyunca hiç bir şey göremeyen Hemşire Kübra Aslankılıç yaşadıklarını NTV'ye anlattı.

"5'İMİZ DE COVİD'E YAKALANDIK"

Aslankılıç yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi:

"Biz 6 kişi başlamıştık Covid servisine. Tüm kalp ve damar cerrahisi servisi gönüllü olarak çıkıp Covid servisine başladı. Pandeminin 20'inci gününde 5'imiz Covid'e yakalandık. 5'imiz de hastanede yattık.

"SABAH UYANDIM HİÇ BİR ŞEY GÖRMÜYORDUM"

Hastalığın 5'inci gününde aslında iyileşip değerlerin toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiç bir şey görmüyordum. Görme tamamen kayıp. Sadece bir ışık ve gölge görüyorum. Tabi çok tedirgin oldum. Göremediğimi fark edince ağlamaya başladım. Arkadaşlarım doktorları çağırdı. Acilen radyolojiye indim emar çekildim.

Emarda gözümün arka sağ bendinde bir problem olduğu tespit edildi ilaçlı emar çekildim. Bunun sonrasında ilaca bağlı olarak, bir reaksiyon olarak görmemde bir problem olduğu düşünüldü."

