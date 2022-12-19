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Hepsi bozuldu! Almanya şokta... PUMA zırhlı personel taşıyıcı araçların siparişleri durduruldu

19.12.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da önemli bir tatbikat sırasında Alman ordusuna ait 18 yeni PUMA zırhlı personel taşıyıcı aracın tümünün bozulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Alınan son kararla PUMA zırhlı personel taşıyıcı araçların siparişleri durduruldu.

Hepsi bozuldu! Almanya şokta... PUMA zırhlı personel taşıyıcı araçların siparişleri durduruldu

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) tarafından gerçekleştirilen NATO Mukabele Kuvvetine katılma tatbikatı sırasında Alman ordusuna ait 18 yeni PUMA zırhlı personel taşıyıcı araçlarının tümünün arızalanması sonrasında tepkiler büyüyor. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Genel Müfettiş Eberhard Zorn, Silahlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Benedikt Zimmer, Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Bundeswehr yetkilileri PUMA zırhlılarının durumunu ele almak için bir toplantı düzenledi. Sorunlar hakkında Bakan Lambrecht'e bilgi verilen toplantıda siparişlerin durdurulması kararı çıktı. Savunma Bakanı Lambrecht, şimdilik PUMA siparişlerinin durdurulmasını ve aracın sağlam olduğu kanıtlanana kadar ikinci bir siparişin verilmemesini istediğini belirterek, "Parlamentodan gelen eleştiriler tamamen haklı. Birliklerimiz, savaşta sağlam ve istikrarlı silah sistemlerine güvenebilmelidir" ifadesini kullandı.

TAMAMEN DEVRE DIŞI KALDILAR

PUMA araçlarının Bundeswehr tatbikatları sırasında tamamen devre dışı kaldığı ve 18 muharebe aracıyla yapılan eğitim sırasında harekat hazırlığının birkaç gün içinde sıfıra düştüğü daha önce basına yansımıştı. Hazırlanan rapora göre ise özellikle yüksek teknolojili tankların elektronik aksamlarında ve aşınmış dişlilerde sıkıntılar olduğu ortaya çıkmıştı.

MARDER'LERİN KULLANIMINA DEVAM EDİLECEK

PUMA, Marder (Sansar) zırhlılarının yerini alan modernize edilmiş yeni nesil personel taşıcı zırhlılar olarak nitelendiriliyor. Alınan karar gereği PUMA'da görülen sıkıntılar nedeniyle şimdilik Marder'lerin kullanımına devam edilecek. Marder, bundan sonra NATO Mukabele Kuvvetinde Almanya'nın katılımında kullanılacak. Savunma Bakanlığı'na göre 1 Ocak'tan itibaren NATO yükümlülükleri, Sansarların yardımıyla yerine getirilecek. PUMA'ların önümüzdeki yıl NATO Mukabele Kuvveti VJTF'ye (Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti) katılması planlanıyordu. VJTF Hızlı Tepki Kuvveti'nin kuruluşu, Eylül 2014'te Galler'de yapılan NATO Zirvesi'nde alınan kararlara dayanıyor. Kuvvet, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan Ukrayna krizine yanıt olarak hazırlanan bir eylem planının parçası. VJTF, Rusya tarafından tehdit edildiğini hisseden Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerini korumaya hizmet ediyor. (İHA)

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Almanya Puma

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