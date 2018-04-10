Hepsi grubunun Cemre'sinden büyük itiraf

2005 yılında 4 konservatuar öğrencisi genç kız tarafından kurulan 'Hepsi' adeta fenomen olmuş, şarkıları dillerden düşmemişti. 7 yıl önce dağılan grup üyeleri tüm çabalara rağmen tekrar bir araya gelmedi.

"BİZİ YOK EDERLER"

Grup üyelerinden Cemre Kemer (33) müzik yapmama kararının nedenlerini anlatırken sektöre ağır eleştiriler yöneltti:

"Bizim grup dağılmadı, birlikteyiz çünkü çok yakın arkadaşız. Müzik yapmamamızın tek nedeni sektörün durumu. Benim gözümde çok temiz bir yer değil. 10 sene önce bizim yaptığımız müzikle şimdiki farklı. Ne melodi, ne içerik, ne kalite kaldı. Biz de zaten bunların içinde barınamayız. Bizi yok ederler. İyi ki yapmıyoruz."