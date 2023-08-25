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  4. Hepsi grubunun solisti Yasemin Ürük'ün direk dansı sosyal medyayı salladı! O anlara yorum yağdı

Hepsi grubunun solisti Yasemin Ürük'ün direk dansı sosyal medyayı salladı! O anlara yorum yağdı

25.08.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubunun solisti Yasemin Ürük, şimdilerde bireysel spor danışmanlığı yapıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim direk dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yasemin Ürük'ün dans videosuna yorum yağdı.

Hepsi grubu dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu. 2000'li yılların başında müzik listelerini altüst eden grup 2013 yılında dağıldı. Grubun solisti Yasemin Yürük ise şimdilerde bireysel spor danışmanlığı yaparak geçimini sağlıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son paylaşımıyla gündem oldu. Şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Yasemin Ürük'ün direk dansı yaptı ve o anları takipçileriyle paylaştı.

Ürük'ün dans videosu binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin gönderisinin altına; 'Kesin ip var', 'Türkiye'nin en güzel kadını', 'Çok güzelsin', 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

Yasemin Ürük 1

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, Hepsi grubu ile tanındı. Aslen Mersinli olduğu bilinen Yürük, Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim aldı.

Yasemin Ürük 2

Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun oldu.

Yasemin Ürük 3

Henüz küçük yaşlardan itibaren üç mesleğe gönül veren isim boksör, oyuncu veya balerin olmak istedi. Okul döneminde ise bir grup kurarak müzik dünyasına giriş yapmıştır.

Yasemin Ürük 4

Müziğe başlamasının ardından sahne ile ilgili tecrübe kazanmış, ayrıca tiyatro eğitimi alma şansı yakalamıştır. Günümüzde ise spor ve oyunculuğa ağırlık vermektedir.

Yasemin Ürük 5

2000'li senelere damga vuran Hepsi grubunun 4 solistten biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Yasemin Ürük 66

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