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Hepsi grubunun Yasemin'inden derin göğüs dekolteli paylaşım! "Fıstık gibisiniz şeklinde yorumladım"

26.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li senelerin başında çokça ses getiren müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Popüler müzik grubunun ayrılmasından sonra spor hayatına ağırlık veren Yürük, geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı paylaşımlarıyla övgü almıştı. Ünlü isim bu defa derin göğüs dekoltesiyle büyüledi.

Hepsi grubunun Yasemin'inden derin göğüs dekolteli paylaşım! "Fıstık gibisiniz şeklinde yorumladım"

2000'li yılların başında ismini duyuran ve sonrasında yollarını ayıran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık kendisinden bahsettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla konuşulan isim bu kez derin dekoltesiyle olay oldu.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN'İNDEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Son günlerde spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, amuda kalktığı bir videosunu sosyal medya hesabında paylaşmış ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Ünlü isme takipçilerinden "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak" , "Taş hatun" gibi yorumlar gelmişti.

Yürük, bu kez Maslak'tan çekildiği derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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"FISTIK GİBİSİNİZ ŞEKLİNDE YORUMLADIM"

"Nasılız gençler?" notuyla fotoğrafını paylaşan ünlü isme takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçilerden Yürük'e "Siz fıstık gibisiniz şeklinde yorumladım" , "Bu kız bir felaket" gibi yorumlar geldi.

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İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...

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