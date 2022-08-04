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Seksin angarya olduğunu düşündü! Kararını açıkladı

04.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir İngiliz kadın olan 25 yaşındaki Amie Butler, aseksüelliği hakkında konuştu. Yıllardır cinsel ilişkiye girmediğini itiraf eden Butler, bu sayede hayatının geri kalanını sinirlenmeden mutlu bir şekilde geçirebileceğine inandığını söyledi.

Seksin angarya olduğunu düşündü! Kararını açıkladı

Aseksüel olduğunu açıklayan, yani herhangi birine yönelik cinsel çekim hissetmeyen 25 yaşındaki İngiliz Amie Butler, iki yıl önce erkek arkadaşına karşı duyduğu romantik hislerin beraberinde herhangi bir cinsel arzu getirmediğini fark ettikten sonra kendini aseksüel olarak tanımlamaya başladı. Bununla gurur duyduğunu söyleyen genç kadın, böylelikle ömrünün geri kalanını mutlu bir şekilde geçireceğini düşündüğünü anlattı.

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İNANMAYI REDDEDİYORLAR

SEKSİ

Aseksüelliğin ne anlama geldiği konusunda insanların sık sık kafa karışıklığı yaşadığını düşünen Amie, birçoğunun kendisinin aseksüel olduğuna inanmayı reddettiklerini, henüz iyi bir seks yaşamadığı için böyle düşündüğünü ve gerçekten aseksüel olamayacak kadar “seksi” olduğunda ısrar ettiklerini söyledi. Butler, "İnsanların bunları söylemesi ve bunlara inanması sinir bozucu olabiliyor ama günün sonunda bu benim ve bunu kabul edebilmek şu anda benim için yeterli." dedi.

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ARADIĞI HER ŞEY VARDI

CİNSEL

Erkek arkadaşında aradığı her şey olmasına rağmen onunla cinsel birliktelik yaşamak istemediğini fark ettiğinde, kendisine ''Hiç kimseyle mi seks yapmak istemem?'' sorusunu sorduğunu ve cevabın gerçekten de ''Hayır'' olduğunu söyleyen genç kadın, samimi bir şekilde ''Bunu her zaman biraz angarya ya da yapmam gereken bir şey gibi gördüm.'' diye itiraf etti.

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SARSICI BİR KEŞİFTİ

Butler, internette aseksüelliği araştırmaya başladı ve kategoriye uyduğunu keşfettiğinde başlangıçta harap olduğunu söyledi. Kendisinde bir sorun olduğunu düşündü. Bunun kendisi için oldukça büyük ve sarsıcı bir keşif olduğunu söyleyen Amie, "Zihinsel olarak çok uzun süre mücadele ettim." dedi.

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''RAHATLAMIŞ HİSSEDERDİM''

İLİŞKİ1

Ancak zamanla Butler, aseksüelliğini benimsemeye başladı ve kendinden emin bir şekilde, "Yarın seks yasadışı hale getirilseydi, sanırım gerçekten biraz rahatlamış hissederdim" dedi. Butler hala biriyle çıkmayı ve sonunda bir hayat arkadaşı bulmayı umuyor. Herhangi arzu duymasa da, seks yapma ihtimalini de reddetmiyor. Ancak bir ilişkiye başlayacaksa, partnerinin anlayışlı olmasının önemli olacağını savundu.

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İNSANLARA YARDIMCI OLUYOR

Şimdilik Butler, insanları aseksüellik ve cinsel yönelim konusunda eğitmeye yardımcı olmak için kendi TikTok hesabını açtı. Uygulamada neredeyse 18.000 takipçiye ulaşan genç, insanların gerçekleriyle yüzleşmelerine yardımcı oluyor. Aseksüellikleri ile mücadele edenler için ise, “Kendinize bunu kabul etmek için zaman tanıyın. Hâlâ kabul etme sürecindeyim ama söz veriyorum daha kolay olacak.” diyerek seslendi.

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