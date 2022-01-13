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Her damlasından mucize akıyor! Her gün tüketmek ölüm riskini yüzde 19 azaltıyor

13.01.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce yıldır mucize olarak nitelendirilen zeytinyağının ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Mutfakların demirbaşı olan ve yemeklerde, mezelerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Onlarca derde şifa olan zeytinyağı hakkında her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz.

Her damlasından mucize akıyor! Her gün tüketmek ölüm riskini yüzde 19 azaltıyor

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Onlarca farklı derde binlerce yıldır şifa olan zeytinyağı hakkında bilim insanları çeşitli araştırmalar yapmaya devam ediyor. En faydalı bitkisel yağların başında yer alan zeytinyağı tek başına içilebileceği gibi yemeklerde, mezelerde, salatalarda ve soslarda sıklıkla tercih ediliyor.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Bilim insanları, zeytinyağı tüketiminin, Alzheimer, kalp hastalıkları, kanser gibi sebeplerden ölüm riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

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Sonuçları American College of Cardiology dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'de yaşayan 60 bin 582 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 1990-2018 yıllarındaki sağlık durumları ve perhizleri incelendi.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 19 AZALTIYOR

Günde yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, tüm hastalıklar ve kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölüm risklerinin hiç zeytinyağı tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha düşük olduğu tespit edildi.

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Araştırma ayrıca, günlük bir yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketiminin Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklardan ölüm riskini yüzde 29, kanserden ölüm riskini yüzde 17, solunum yolu hastalıklarından ölüm riskini ise yüzde 18 azalttığını gösterdi.

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Günlük bir çay kaşığı zeytinyağı tüketiminin dahi tüm sebeplerden ölüm riskini yüzde 12 düşürdüğünü ortaya koyan araştırmada, diğer yandan bu risklerin hayvansal yağ tüketimiyle karşılaştırıldığında düştüğü, diğer bitkisel yağların tüketimiyle karşılaştırıldığında bir fark görülmediği ifade edildi.

USA Today internet sitesine konuşan Dr. Susanna Larsson, Alzheimer gibi hastalıkları önleyici tedbirlerin eksikliği ve bunlardan kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında araştırma bulgularının önemli olduğunu vurguladı.


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