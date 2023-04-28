65 yaşındaki belediye başkanı ve 16 yaşındaki eşi ülke gündeminden düşmüyor! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini'nin geçtiğimiz ay hayatını 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo ile birleşti. Genç kızla evlendikten sonra Dehanini, Kauane’nin annesi Marielene Rode’nun ve teyzesi Elizângela Rode’nun haksız bir şekilde terfi edildiğine dair haberlerle gündeme gelmişti. 65 yaşındaki belediye başkanı tepkilerin sonrasında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ülkenin gündemine yerleşen evlilik haberinin ardındna belediye başkanının özel hayatı yakın markaja alındı.

KIZI ÜVEY ANNESİNDEN DAHA BÜYÜK

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini'nin daha öncesinde 6 kez evlendiği ve 16 çocuğu bulunduğu biliniyor. 16 çocuğundan biri olan Yasmim Hissam’ın üvey annesinden daha büyük olması ise tepkileri bir kez daha üzerine çekti.