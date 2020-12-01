Her duyulduğunda kulaklarda yanma etkisi yaratan yanlış telaffuz kurbanı olan 10 kelime!

Kimse sizden profesyonel seslendirme sanatçısı gibi muhteşem konuşmanızı beklemiyor. Ancak öyle kelime telaffuzları var ki bu kadarı da olmaz ki dedirtecek cinsten. Yanlış telaffuzla sözlüklerden soğutan kelimeleri bir araya getirdik.

ŞARJ

Cep telefonlarının gündelik hayatta büyükçe bir yer tutmasından sonra şarj kelimesi dillerden düşmemeye başladı. TDK’nın yükleme olarak tanımladığı şarj sözcüğü dilimizden neler çekti? ‘J’ harfine düşmancasına başlatılan operasyondan şarj sözcüğü nasibini aldı ve “Şarz” olarak telaffuz edilme noktasına geldi ne yalan söyleyelim çok da kötü oldu.

MESAJ

TDK tarafından ileti olarak Türkçeleştirilen ‘Mesaj’ sözcüğü günlük kullanımda ‘Mesaz’ şeklinde telaffuz ediliyor. Baktığınız bir sürü uyarıya rağmen karşı taraf ısrarla mesaz demeye devam ediyor siz de ileti sözcüğünü adapte etmeye çalışın.

POĞAÇA

İtalyanca’dan dilimize geçen poğaça kelimesi, külde pişmiş küçük hamur işi anlamına gelir. Zaman içerisinde içince peynir, kıyma vb. malzemelerin eklenmesiyle hazırlanan tuzlu çöreğe verilen isimdir. Yemesi bir o kadar lezzetli olan poğaça kelimesinin ‘Pohaça, pohoça, boğaça, poğça’ versiyonlarını duyduysanız çayınızı alın ve oradan sakince uzaklaşın.