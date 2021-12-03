Her eve lazım, harika yemekler için en iyi çelik tencere seti çeşitleri

Çelik tencereler, yemeklerin hızlıca pişirilmesi konusunda oldukça marifetli ürünler. Uzun süreli kullanımlarda bile oksitlenme yapmaması da onları mutfaklarımızda tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biri. Isıyı eşit bir şekilde dağıtan, el yakmayan kulplara sahip olan ve şık tasarımlarıyla mutfaklara renk katan çelik tencere setlerine birlikte bakalım...

1. Çekirdek ailelere özel en iyi çelik tencere seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Özel olarak yuvarlatılmış çelik gövdesi, yüksek kalite bakalit sapları ve kapak tutacakları ile kaliteli bir takıma sahip olmak isteyenlere özel bu ürün, tam altı parçadan oluşuyor. Setin içerisinde yer alan tencerelerin en küçüğü 1.2, orta boy olanı 1.6, en büyüğü ise 1.8 litre iç hacme sahip. Cam kapakları sayesinde pişme esnasında yemekleri rahatça görebileceğiniz bu takım, "Küçük aileler için en iyi çelik tencere seti hangisi?" diye soranlar için bir yanıt niteliğinde!

Emsan'ın midi boy olarak tüketicilere sunduğu bu efsane çelik tencere takımlarını yakından incelemek için tıklayın.

2. Evde yemek yaparken eliniz hep onlara gidecek!

Mutfağında günlük kullanım için kaliteli bir çelik tencere seti arayanlara özel bu takım, tam 6 parçadan oluşuyor. Eşit derecede ısı yaymayı sağlayan özel kapsül tabanlı bu takımın en önemli özelliğini hemen söyleyelim: Özel temperli cam kapaklara sahip olması! Isındığında el yakmayan özel çelik kulplarıyla güvenle kullanılabilecek bu tencere seti, indüksiyon tipi de dahil olmak üzere tüm ocak tiplerine uyum sağlıyor. Yemeklerin hızlıca pişmesine olanak tanıyan bu set, hem zaman hem enerji tasarrufu yapmak isteyenler için birebir.

En iyi çelik tencere markaları arasında yer alan Korkmaz'ın bu yepyeni ürününü incelemek için tıklayın.

3. Kalabalık ailelerin yıldızı

Kalabalık aileler için oldukça uygun olan bu set, 4 farklı boy tencere ve 4 kapak olmak üzere toplamda 8 parçadan oluşuyor. Çelik tutma sapları ve çelik gövdesiyle oldukça şık bir görünüme sahip bu ürün, dayanıklı ve yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretiliyor. Hızlı bir şekilde yemek pişirme olanağı tanıyan bu çelik tencere seti, her tür ocak için uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Isıyı tencerenin her yerine eşit seviyede yayarak hem yemeklerin dengeli bir şekilde pişmesini hem ısı tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Buzdolabında da yemeklerinizi iyi bir şekilde muhafaza etmenize imkan tanıyacak bu ürün, en iyi çelik tencere seti önerilerini arayanlar için birebir.

Çok beğeneceğiniz SSW markalı bu çelik tencere setini incelemek için tıklayın!

4. Mutfakta da pratiklik sevenlere özel!

"En iyi çelik tencere seti hangisi?" diye merak edenler için Tefal'ın 4'lü Çelik Tencere Seti'ni örnek gösterebiliriz. Mutfağında kullandığı ürünlerde profesyonel performans arayanlara özel bu takım, tam 11 parçadan oluşuyor. Dökme ağız teknolojisine sahip bu ürün, süzgeç kısmıyla özellikle makarna yaparken fazladan bulaşık çıkmasının önüne geçiyor. Özel kapsül tabanı, paslanmaz çelik gövde ve kulpları, sağlam kapaklarıyla her evin favorisi olabilecek bir ürün. Bu tencereler, içerisinde ölçü çizelgesi de barındırıyor. Üstelik görseldeki Tefal kepçe de bu takımın yanında hediye olarak geliyor!

Pratikliği referans alan Tefal'in bu çelik tencere setine daha yakından bakmak için buraya tıklayın.

5. Günlük kullanımda maksimum kalite!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Solar Base teknolojisi ile üretilen bu muhteşem çelik tencere seti, tombik görünümüyle çok sevimli. Yemek yapma keyfinizi arttıracak bu ürün, süper kapsül taban teknolojisiyle ısıyı eşit bir şekilde dağıtıyor. El yakmayan ve dayanıklı bu çelik tencere seti, her türlü ocak tipine uyum sağlıyor. Gövdesi, kapak tutacakları ve kulpları paslanmaz çelikten üretilen bu takım; parlatılmış dış yüzeyiyle her daim temiz ve yeni görünen bir çelik tencere isteyenlere özel.

KORKMAZ markasının çok sevilen bu yeni çelik tenceresini daha yakından inceleyin!

6. Klasik tencere görünümünden sıkılanlara özel!

Oldukça sağlam yapısının yanı sıra farklı tasarımıyla epey şık duran bu tencere seti, mutfağınızın gözdesi olacak. Çok fonksiyonlu kapak teknolojisine sahip bu ürün, aynı zamanda fırın içi kullanımlar için 200 dereceye kadar dayanıklılık sağlıyor. Özel dökme kenarlarıyla pişirdiğiniz enfes sosları doğrudan aktarırken mutfağınızı da kirletmeyecek bu takıma hayran kalacaksınız. Kalın dış tabanıyla ısıyı tencerenin altına hapseden bu ürün, tüm bu özelliklere ek olarak dayanıklı yapısıyla da uzun süreli bir kullanım olanağı sunuyor.

Woll markasının içerisinde pratik bir ölçüm skalası barındıran bu klas setini görmek için sizi şöyle alalım.

7. Hem sadelik hem şıklık arayanlara!

Güveç seti olarak da bilinen bu harika çelik tencere seti, toplamda 6 parçadan oluşur. Özel üretim cam kapaklarıyla hem sade hem şık bir görünüme sahip bu tencerelerin kapaklarında buharın çıkması için birer delik de mevcut. Yuvarlak formlu bu takım; 16 cm, 18 cm ve 20 cm boyutlarındaki modellere sahip. Haliyle çeşit çeşit yemekleri aynı anda pişirebilmek mümkün. Bulaşık makinesinde temizlenebilen uzun ömürlü bu tencere seti, destekli kulplarıyla da güvenli bir tutuş sağlar.

Sole Samira markasının her zaman severek kullanacağınız bu ürününü incelemek için şöyle buyurun.

8. Minik tasarım tutkunlarına!

"Öyle çok yer kaplamasın, hemencecik kullanıp dolaba kaldırayım." diyorsanız bu ürün tam size göre! Bu set, hem mutfak dolaplarında hem buzdolabında oldukça az yer kaplıyor. Paslanmaz çelikten üretilen gövde yapısı ve sert katmanlı alt tabanıyla yemeklerinizin hızlı bir şekilde pişmesine olanak tanıyacak bu ürünü çok beğeneceğinizi düşünüyoruz. Cam kapaklarında buhar çıkış delikleri bulunan bu ürün; aynı zamanda yemeklerinizin ve çorbalarınızın kaynama esnasında taşmasının da önüne geçiyor.

Aryıldız markasının çok beğenilen bu çelik tencere setine daha yakından bakmak istemez misiniz?

9. Kaliteli ve şık bir tencere seti

Gold renkli kulpları ve kapak tepesiyle şık modellerden vazgeçmeyenlere özel bu çelik tencere seti, toplamda 8 parçadan oluşuyor. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen bu tencerelerin ergonomik tutuş sağlayan kulpları var. Uzun ömürlü hijyenik yüzeye sahip bu tencere setinin diğer bir özelliği, süper kapsül tabanıyla dayanıklılığı had safhaya çıkarıyor olması. Dikkatli bir şekilde kullandığınızda mutfağınızın temel ürünleri arasına girebilecek bu ürünü her ocak tipinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kaliteli çelik tencere seti önerisi arayanlar için üretilen bu harikulade seti daha yakından inceleyin.

10. Gümüşün çekiciliğini her an hissetmek isteyenlere özel!

Küçük ailelerin günlük yaşamda sıklıkla tercih ettiği bu çelik tencere seti, gümüş rengiyle çok seviliyor. Toplamda altı parçadan oluşan bu takım, aynı anda birden fazla yemek hazırlayabilmenize imkan tanıyor. İndüksiyon da dahil olmak üzere her türlü ocak tipine uyum gösteren bu tencere seti, kapsül tabanıyla ısıyı eşit derecede dağıtıyor. Solar Base teknolojisinin kullanıldığı bu ürünün kulpları ise destekli yapısıyla kolay bir tutuş imkanı tanıyor. Oldukça kolay bir şekilde hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabilen bu çelik tencere setine hayran kalacaksınız!

Sole Gümüş markasının ürettiği bu takımın tüm özelliklerini görmek için tıklayın!

11. Kendi mutfağının şeflerine!..



"En iyi çelik tencere takımı hangisi?" sorusunun cevabı niteliğindeki bir ürün daha sizlerle. Toplam sekiz parçadan oluşan bu nadide çelik tencere seti, hem fonksiyonel özellikleriyle çok kullanışlı hem bombeli kapak tasarımıyla çok şık. Cam kapaklarının yüksek tutma halkasıyla elinizi yakmayacak bu tencereler, ayrıca oldukça uzun ömürlü. Doğru kullanım ve temizleme teknikleriyle mutfağınızın yıldızı olacak bu tencere seti, yüksek kaliteli çelikten üretilir.

Adeta çelik tencere seti tavsiyesi arayanlara özel üretilmiş Kahramanlar markalı bu takımı yakından incelemek için sizi buraya alalım.

