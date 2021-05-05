Her gün farklı renkte akan Haramidere'nin sırrı çözüldü

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere, yaklaşık 1,5 ay önce suyun genellikle mavi, sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere rengarenk akmasıyla gündeme geldi. Çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine inceleme başlatan İstanbul Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), renkli suyun kaynağının, derenin birkaç yüz metre yakınında bulunan tekstil yıkama işletmesi olduğunu tespit etti. İstanbul Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, işletmenin faaliyetini durdurdu. Ancak işletme, mahkemeye başvurarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

"DEREDEN AKAN SUYUN SADECE BİZDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

DHA ekibi, tekstil yıkama işletmesine giderek, iş yeri sahibi Ayhan Alan ile görüştü. Dereden akan atık suların kendi işletmesiyle ilgisi olmadığını öne süren Alan, "1,5 aydır yetkililer gelip gidiyor. İncelemeler yapıyorlar ancak bizimle ilgili bir durum yok. Arıtma tesisimiz var. Derenin renkli akmasının bizimle bir alakası yok. Doğru düzgün araştırma yapılmadı. Burada bir sürü fabrika var. Sadece bizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Neden sadece bize mal diliyor bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor. Atık suyu bizim işletmeden kanala bağlayacaklar. Bizden numune de alındı. Zaten biz suçlu olsak işletmeyi kapatır, çeker gideriz. Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor. Burada bir sürü boyahane var. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim. Bizim işimiz hizmet" dedi.