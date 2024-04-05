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    4. 'Her gün Tanrı'yla konuşuyorum bana bir şey olmaz' dedi! Üzerine sıcak su dökmelerini isteyen papaz haşlandı

    'Her gün Tanrı'yla konuşuyorum bana bir şey olmaz' dedi! Üzerine sıcak su dökmelerini isteyen papaz haşlandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.04.2024 13:18
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    Gana'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde her gün Tanrı'yla konuştuğunu iddia eden bir adam üzerine sıcak su dökülmesini istedi. Sıcak suyunun tenine temas etmesiyle birlikte koşarak kaçan adamın o anları sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde papaz olduğunu söyleyen bir adam her gün Tanrı'yla konuştuğunu dile getirerek sıcak suyla yanmayacağını ispat etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

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    Sandalyeye oturarak başından aşağıya bir kova sıcak su dökülmesini isteyen adam suyun tenine değmesiyle birlikte anında pişman oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler binlerce izlenmeye ulaşırken yorum ve beğeni yağmuruna da tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "Bunu kendisine yapmış olmasına bir türlü anlam veremiyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Defalarca izledim ve nedenini hâlâ anlayamadım" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Papaz Gana
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