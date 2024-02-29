Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll mayo ve çizme kombiniyle büyüledi! "Yaz mı kış anlayamadık"

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki kıyafet seçimlerinden sonra 'Dünyanın en seksi taraftarı' seçilen Ivana Knöll, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Fenomen isim popülerliğini Instagram'daki paylaşımlarıyla arttırken son olarak hayranlarının karşısına mavi püsküllü bir çizme ve siyah mayosuyla çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan paylaşımına Knöll sadece gözlüklü bir yüz emojisi koymayı tercih etti. Fenomen ismin yere çökerek derin göğüs dekoltesiyle verdiği pozları çok beğenildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Knöll'ün güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir güzellik karşısında sadece saygı duyuyorum" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzelliğinle hepimize ışık oluyorsun" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaz mı kış anlayamadık" yorumunda bulundu.







