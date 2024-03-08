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    4. Mide bulandıran anlar! Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi... Görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti

    Mide bulandıran anlar! Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi... Görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.03.2024 08:29
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde bir kadın dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi. Kadın dansçının yaşadığı zor anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere tepkiler gecikmedi.

    Hindistan'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyadan paylaşılınca infial yarattı. Görüntülerde bir kadın dansçının yaşadığı taciz anları saniye saniye kaydedildi.

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    Bir grup erkeğin etrafını sardığı kadın dansçı kendisini korumak için uzun bir süre mücadele etti. O anlarda çevredekilerin yardım etmemesi tepkilere neden oldu.

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    Sosyal medyada kullanıcıları görüntülere tepki göstermeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Gerçekten iğrenç" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlemeye dayanamadım" yorumunu ekledi.

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    Dansçı Hindistan taciz
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