Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Her gün uçuştan önce aynı hazırlığı yapıyor! “Bir kabin memuru olarak saçımı nasıl topluyorum?”

Her gün uçuştan önce aynı hazırlığı yapıyor! “Bir kabin memuru olarak saçımı nasıl topluyorum?”

31.01.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai’de yaşayan bir kabin memuru uçuşun öncesinde yaptığı hazırlıkları gösteren bir video paylaştı. Uçuşların öncesinde hummalı bir hazırlık yapan Vendala’nın paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başardı.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Vendala isimli bir hostes mesleği sayesinde 80’i aşkın ülke görme şansını kazandığını söyledi. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Vendla, her gün uçuştan önce yaptığı hummalı hazırlığın bir parçası olarak saçlarını nasıl yaptığını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımı kısa sürede kullanıcıların beğenisini kazandı.

SÜREKLİ AYNI ŞEYİ YAPIYOR

3

Saçlarına verdiği modeli detaylı bir şekilde sosyal medya hesabından gösteren Vendala, “Saçlarıma bakım yağı sürerek başlıyorum. Ardından saçlarımı ayırıyorum. Hacim vermesi için bir sünger kullanıyorum ve tel tokayla tutturuyorum. Topuzum için topuz tokasından yararlandım. Saçlarımı sabitlemek için saç jölesi kullanıyorum. Bebek saçlarımı düzeltmek için saç fırçasını kullanıyorum” notunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

 Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

 İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın ilk vajina müzesi! Kapılarını kapatıyorDünyanın ilk vajina müzesi! Kapılarını kapatıyor
Okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi! Görevinden olduOkul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi! Görevinden oldu
Süper mini şortu olay yarattı! “Külot mu şort mu?”Süper mini şortu olay yarattı! “Külot mu şort mu?”
Anahtar Kelimeler:
Hostes

En Çok Okunan Trend Haberler

Başlarına bela oldu! Kimse korkudan konuşamıyor

Başlarına bela oldu! Kimse korkudan konuşamıyor

Klozetten paylaştı! Şortunu ve iç çamaşırını indirip...

Klozetten paylaştı! Şortunu ve iç çamaşırını indirip...

9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?

9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?

Cinsel ilişki için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez...”

Cinsel ilişki için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez...”

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.