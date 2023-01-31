Her gün uçuştan önce aynı hazırlığı yapıyor! “Bir kabin memuru olarak saçımı nasıl topluyorum?”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Vendala isimli bir hostes mesleği sayesinde 80’i aşkın ülke görme şansını kazandığını söyledi. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Vendla, her gün uçuştan önce yaptığı hummalı hazırlığın bir parçası olarak saçlarını nasıl yaptığını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımı kısa sürede kullanıcıların beğenisini kazandı.

SÜREKLİ AYNI ŞEYİ YAPIYOR

Saçlarına verdiği modeli detaylı bir şekilde sosyal medya hesabından gösteren Vendala, “Saçlarıma bakım yağı sürerek başlıyorum. Ardından saçlarımı ayırıyorum. Hacim vermesi için bir sünger kullanıyorum ve tel tokayla tutturuyorum. Topuzum için topuz tokasından yararlandım. Saçlarımı sabitlemek için saç jölesi kullanıyorum. Bebek saçlarımı düzeltmek için saç fırçasını kullanıyorum” notunu ekledi.