Her gün yenilenen akıl almaz fırsatları kaçırmayın!

Müzikte gerçek özgürlüğün tadına bakın: Soundcore Anker Liberty Air True-Wireless Bluetooth Kulaklık Hiçbir detaydan vazgeçilmemiş ses performansının, en son teknolojik özelliklerinin ve rafine tasarımın bir araya geldiği kulaklık ile müzikte gerçek özgürlüğün tadına bakacaksınız. Grafen kaplı sürücüler, olağanüstü netlikte ses üretmek için distorsiyonu ortadan kaldırır. Ayrıntılı tizlerin ve derin basların keyfini çıkarın. Üstün deneyimin keyfini sürün Dokunmatik tuşlar müziği ve çağrıları zahmetsizce kontrol etmenize olanak tanırken, uplink gürültü önleyici teknolojisine sahip iki dahili mikrofon netliği ve kaliteyi artırmak için dış gürültüyü filtreler. Tek adımda eşleştirme yapın İlk kurulumdan sonra, Liberty Air'i şarj kutusundan çıkarmanız yeterlidir ve anında Bluetooth 5.0 üzerinden cihazınıza bağlanır. Genişletilmiş batarya ömrü Endüstri lideri Anker Soundcore Liberty Air 5 saatlik çalma süresini , şarj çantası ile 20 saate kadar çıkarabiliyor. Suya dayanıklılık Liberty Air’in kulaklıkları, sıvılara karşı etkili koruma için IPX5 sertifikasına sahiptir. Fiyat- performans beklentisinin tam karşılığı: JBL Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör JBL ailesinin ses bombası diye tabir edilen ürün grubundan çıkarttığı ürünlerden biri. Fiyat ve performansı düşünüldüğünde beklentilerin tam karşılığını verdiğini söyleyebiliriz.

JBL Ses Kalitesi Ses teknolojisinde en iyilerden olan JBL, hem ses kalitesi ile hem de fiyatı ile herkesin sahip olmak isteyeceği bir ürün JBL GO'yu sunmakta. Bluetooth Bağlantı Bluetooth bağlantılı cep telefonunuzdan veya diğer cihazlarınızdan kablosuz olarak müzik yayını yapmanızı sağlar. Bluetooth cihazınız ile bir kez bağlantı yaptığınızda artık otomatik olarak birbirini tanırlar ve hemen kullanabilirsiniz. Bu sayede dilediğiniz yerde JBL GO ile çok kolay ve hızlı bağlantı yaparak rahatlıkla müziğinizi dinleyebilirsiniz. Mikrofon Üzerinde gürültü engelleyici mikrofon bulunmaktadır. Telefonunuzu bluetooth ile bağladığınızda telefon görüşmenizi bu cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Bu sayede elleriniz dolu iken veya telefonu tutmayıp rahatlıkla ortam görüşmesi yapmak istediğinizde JBL GO yu kullanabilrsiniz. Özellikler: Frekans: 180-20.000 Hz Bluetooth: Var Bağlantılar: Micro USB, 3.5 mm jack Çalışma süresi: 5 saat Enerji Tüketimi (Aktif Konum): 3 W Boyutlar (GxYxD): 82.7 mm x 68.3 mm x 30.8 mm Ağırlık: 130g

JBL Kablosuz Şarj edilebilir Hoparlör Yüksek ses kalitesi Mikrofon Dayanıklı malzeme Gün boyu eğlence sizinle: JBL C100SI Kulak İçi Kulaklık JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, dinamik, ultra hafif bir kulak içi kulaklıktır. Güçlü 9 mm'lik sürücüleri, JBL'den beklediğiniz kemik hissi bas sesini ve efsanevi ses kalitesini sunar. Tüm gün konfor için tüy gibi hafiftir. Evrensel uzaktan kumandalı bir in-line mikrofon, Android ve iOS cihazlarda çağrılarınızı konuşup yönetmenizi sağlar. JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, gün boyu eğlencenin sizinle olmasını sağlayacak, kaliteli, uzun ömürlü bir kullanım vaat eden ve şık bir tasarıma sahip olan bir ürün olarak, tercih edilmesi gereken ürünlerin arasındadır. JBL C100SI Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık Özellikleri JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, ister hareket halinde olun, isterseniz de evinizde dinleniyor olun, size konforunu ve yüksek ses kalitesini her an hissettirecek bir üründür. JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklığın en dikkat çeken özellikleri arasında olan hissedilebilir bas sesi ve net tizleri ile dinlediğiniz müziklerin gerçek tadına şimdi varacaksınız.

Konforlu, Hafif ve Kullanışlı JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, size 3 farklı şekilde ve boyutta kulak ucu birlikte gelir. Bu kulak uçlukları ile uzun süreli dinlemeler için bile en konforlu deneyimi size sunar. Eğlenceden asla geri kalmamanızı sağlayacak olan JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklığın keyfini sürmeniz için tek yapmanız gereken size uygun olan kulak uçluklarından birini seçmektir. Mikrofonlu Uzaktan Kumanda Android ve iOS işletim sistemi cihazlarla uyumlu çalışan mikrofonlu uzaktan kumandası ile JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, yalnızca tek tuşla müzik listenizi, sıradaki dinlemek istediğiniz şarkıyı ve gelen çağrılarınızı yönetmenize imkân tanır. Kullanışlı Satır içi Mikrofon ve Tek Düğmeli Uzaktan Kumanda Satır içi mikrofon ve tek tuşlu uzaktan kumanda, telefonunuza bağlandığında arama almanıza ve şarkı aralarında geçiş yapmanıza olanak tanır. Mikrofon, Android ve iOS cihazlarıyla çalışır ve uzaktan çağrı kontrolü basit ve kullanışlı yapar. Özellikler Frekans tepkisi: 20-20.000 Hz,