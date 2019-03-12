Her gün yenilenen akıl almaz fırsatları kaçırmayın!

Hiçbir detaydan vazgeçilmemiş ses performansının, en son teknolojik özelliklerinin ve rafine tasarımın bir araya geldiği kulaklık ile müzikte gerçek özgürlüğün tadına bakacaksınız. Grafen kaplı sürücüler, olağanüstü netlikte ses üretmek için distorsiyonu ortadan kaldırır. Ayrıntılı tizlerin ve derin basların keyfini çıkarın.
Üstün deneyimin keyfini sürün
Dokunmatik tuşlar müziği ve çağrıları zahmetsizce kontrol etmenize olanak tanırken, uplink gürültü önleyici teknolojisine sahip iki dahili mikrofon netliği ve kaliteyi artırmak için dış gürültüyü filtreler.
Tek adımda eşleştirme yapın
İlk kurulumdan sonra, Liberty Air'i şarj kutusundan çıkarmanız yeterlidir ve anında Bluetooth 5.0 üzerinden cihazınıza bağlanır.
Genişletilmiş batarya ömrü
Endüstri lideri Anker Soundcore Liberty Air 5 saatlik çalma süresini , şarj çantası ile 20 saate kadar çıkarabiliyor.
Suya dayanıklılık
Liberty Air’in kulaklıkları, sıvılara karşı etkili koruma için IPX5 sertifikasına sahiptir.
JBL ailesinin ses bombası diye tabir edilen ürün grubundan çıkarttığı ürünlerden biri. Fiyat ve performansı düşünüldüğünde beklentilerin tam karşılığını verdiğini söyleyebiliriz.
JBL Ses Kalitesi
Ses teknolojisinde en iyilerden olan JBL, hem ses kalitesi ile hem de fiyatı ile herkesin sahip olmak isteyeceği bir ürün JBL GO'yu sunmakta.
Bluetooth Bağlantı
Bluetooth bağlantılı cep telefonunuzdan veya diğer cihazlarınızdan kablosuz olarak müzik yayını yapmanızı sağlar. Bluetooth cihazınız ile bir kez bağlantı yaptığınızda artık otomatik olarak birbirini tanırlar ve hemen kullanabilirsiniz. Bu sayede dilediğiniz yerde JBL GO ile çok kolay ve hızlı bağlantı yaparak rahatlıkla müziğinizi dinleyebilirsiniz.
Mikrofon
Üzerinde gürültü engelleyici mikrofon bulunmaktadır. Telefonunuzu bluetooth ile bağladığınızda telefon görüşmenizi bu cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Bu sayede elleriniz dolu iken veya telefonu tutmayıp rahatlıkla ortam görüşmesi yapmak istediğinizde JBL GO yu kullanabilrsiniz.
Özellikler:
Frekans: 180-20.000 Hz
Bluetooth: Var
Bağlantılar: Micro USB, 3.5 mm jack
Çalışma süresi: 5 saat
Enerji Tüketimi (Aktif Konum): 3 W
Boyutlar (GxYxD): 82.7 mm x 68.3 mm x 30.8 mm
Ağırlık: 130g
JBL Kablosuz Şarj edilebilir Hoparlör
Yüksek ses kalitesi
Mikrofon
Dayanıklı malzeme
JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, dinamik, ultra hafif bir kulak içi kulaklıktır. Güçlü 9 mm'lik sürücüleri, JBL'den beklediğiniz kemik hissi bas sesini ve efsanevi ses kalitesini sunar. Tüm gün konfor için tüy gibi hafiftir. Evrensel uzaktan kumandalı bir in-line mikrofon, Android ve iOS cihazlarda çağrılarınızı konuşup yönetmenizi sağlar. JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, gün boyu eğlencenin sizinle olmasını sağlayacak, kaliteli, uzun ömürlü bir kullanım vaat eden ve şık bir tasarıma sahip olan bir ürün olarak, tercih edilmesi gereken ürünlerin arasındadır.
JBL C100SI Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık Özellikleri
JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, ister hareket halinde olun, isterseniz de evinizde dinleniyor olun, size konforunu ve yüksek ses kalitesini her an hissettirecek bir üründür. JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklığın en dikkat çeken özellikleri arasında olan hissedilebilir bas sesi ve net tizleri ile dinlediğiniz müziklerin gerçek tadına şimdi varacaksınız.
Konforlu, Hafif ve Kullanışlı
JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, size 3 farklı şekilde ve boyutta kulak ucu birlikte gelir. Bu kulak uçlukları ile uzun süreli dinlemeler için bile en konforlu deneyimi size sunar. Eğlenceden asla geri kalmamanızı sağlayacak olan JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklığın keyfini sürmeniz için tek yapmanız gereken size uygun olan kulak uçluklarından birini seçmektir.
Mikrofonlu Uzaktan Kumanda
Android ve iOS işletim sistemi cihazlarla uyumlu çalışan mikrofonlu uzaktan kumandası ile JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, yalnızca tek tuşla müzik listenizi, sıradaki dinlemek istediğiniz şarkıyı ve gelen çağrılarınızı yönetmenize imkân tanır.
Kullanışlı Satır içi Mikrofon ve Tek Düğmeli Uzaktan Kumanda
Satır içi mikrofon ve tek tuşlu uzaktan kumanda, telefonunuza bağlandığında arama almanıza ve şarkı aralarında geçiş yapmanıza olanak tanır. Mikrofon, Android ve iOS cihazlarıyla çalışır ve uzaktan çağrı kontrolü basit ve kullanışlı yapar.
Özellikler
Frekans tepkisi: 20-20.000 Hz,
Hassasiyet: 100 db,
Sürücü Boyutu: 9mm,
Empedans: 16 ohm,
Kablo uzunluğu: 1,2 m,
Jack: 3,5 mm.
Geliştirilmiş Bas Tepkisi
JBL'nin frekans tepkisi C100SI uzar ve bu kulaklık bas daha belirgindir. JBL sürücüler genellikle olağanüstü bir dinleme deneyimi için kesin, güçlü bir ses sunar.
Renk Seçenekleri
The C100SI Kırmızı ve Beyaz 2 temel henüz akıllı renk seçenekleri mevcuttur. Bu kulaklıklar hem hafif hem de iyi seyahat ediyor ve çalışma ortamı için iyi.
Yumuşak Silikon Kılıflar
JBL C100SI rahatlıkla kulaklarınıza sığdırmak için seçebilirsiniz, küçük, orta ve büyük silikon kolları üç çift ile birlikte gelir.
Efsanevi Harman Kardon SoundSticks tasarımı, herhangi bir Mac, iPhone, iPad veya diğer akıllı cihazlara uyan birinci sınıf Aura Studio tasarımında gelişir.
Sosyal modu olan bluetooth kablosuz bağlantısı
Aura Stüdyo, Bluetooth cihazlarınızdaki sesi kablosuz olarak akıtmak için dahili bir Bluetooth özelliğine sahiptir. Bluetooth Sosyal Modumuz, 2 adete kadar oynatma cihazını hoparlöre bağlamanıza ve müzik çalarken sırayla dönmenizi sağlar.
360 derece oda doldurma sesi
Harman'ın tescilli stereo genişletme DSP teknolojisini kullanarak, Aura Studio tam olarak optimize edilmiş bir akustik performans sunmaktadır. Kapsayan ve çok gerçekçilikte ses deneyimi yaratmak için gelişmiş dengeleme ve uzmanlık özelliklerine sahip dengeli, ancak güçlü bir ses sunar.
Özellikler:
360 derece ses iletim özelliği,
Dekoratif tasarım,
Bluetooth bağlantı,
Dokunmatik ses kontrolü,
Dahili mikrofon sayesinde konferans görüşmeleri yapabilme, eko ve gürültü önleme özelliği,
LED ışık,
Wireless Dual Sound özelliği; Tek kaynaktan gelen sesi bir başka Aura Studio2 ile paylaşır.
Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk
Huzurlu bir hafta sonu adresi
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum