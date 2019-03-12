Mynet Trend

Her gün yenilenen akıl almaz fırsatları kaçırmayın!

Content Studio Content Studio
ALIŞVERİŞ  | 12.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

24 Mart tarihine kadar sürecek Amazon'un süper fırsatlarını sizin için inceledik. Sınırlı gün devam edecek olan bu süper fırsatları kaçırmayın!

Her gün yenilenen akıl almaz fırsatları kaçırmayın!

Müzikte gerçek özgürlüğün tadına bakın: Soundcore Anker Liberty Air True-Wireless Bluetooth Kulaklık

Hiçbir detaydan vazgeçilmemiş ses performansının, en son teknolojik özelliklerinin ve rafine tasarımın bir araya geldiği kulaklık ile müzikte gerçek özgürlüğün tadına bakacaksınız. Grafen kaplı sürücüler, olağanüstü netlikte ses üretmek için distorsiyonu ortadan kaldırır. Ayrıntılı tizlerin ve derin basların keyfini çıkarın.

soundcore1

Üstün deneyimin keyfini sürün

Dokunmatik tuşlar müziği ve çağrıları zahmetsizce kontrol etmenize olanak tanırken, uplink gürültü önleyici teknolojisine sahip iki dahili mikrofon netliği ve kaliteyi artırmak için dış gürültüyü filtreler.

Tek adımda eşleştirme yapın

İlk kurulumdan sonra, Liberty Air'i şarj kutusundan çıkarmanız yeterlidir ve anında Bluetooth 5.0 üzerinden cihazınıza bağlanır.

Genişletilmiş batarya ömrü

Endüstri lideri Anker Soundcore Liberty Air 5 saatlik çalma süresini , şarj çantası ile 20 saate kadar çıkarabiliyor.

Suya dayanıklılık

Liberty Air’in kulaklıkları, sıvılara karşı etkili koruma için IPX5 sertifikasına sahiptir.

Fiyat- performans beklentisinin tam karşılığı: JBL Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

JBL ailesinin ses bombası diye tabir edilen ürün grubundan çıkarttığı ürünlerden biri. Fiyat ve performansı düşünüldüğünde beklentilerin tam karşılığını verdiğini söyleyebiliriz.

jbl go

JBL Ses Kalitesi

Ses teknolojisinde en iyilerden olan JBL, hem ses kalitesi ile hem de fiyatı ile herkesin sahip olmak isteyeceği bir ürün JBL GO'yu sunmakta.

Bluetooth Bağlantı

Bluetooth bağlantılı cep telefonunuzdan veya diğer cihazlarınızdan kablosuz olarak müzik yayını yapmanızı sağlar. Bluetooth cihazınız ile bir kez bağlantı yaptığınızda artık otomatik olarak birbirini tanırlar ve hemen kullanabilirsiniz. Bu sayede dilediğiniz yerde JBL GO ile çok kolay ve hızlı bağlantı yaparak rahatlıkla müziğinizi dinleyebilirsiniz.

Mikrofon

Üzerinde gürültü engelleyici mikrofon bulunmaktadır. Telefonunuzu bluetooth ile bağladığınızda telefon görüşmenizi bu cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Bu sayede elleriniz dolu iken veya telefonu tutmayıp rahatlıkla ortam görüşmesi yapmak istediğinizde JBL GO yu kullanabilrsiniz.

Özellikler:

Frekans: 180-20.000 Hz

Bluetooth: Var

Bağlantılar: Micro USB, 3.5 mm jack

Çalışma süresi: 5 saat

Enerji Tüketimi (Aktif Konum): 3 W

Boyutlar (GxYxD): 82.7 mm x 68.3 mm x 30.8 mm

Ağırlık: 130g

JBL Kablosuz Şarj edilebilir Hoparlör

Yüksek ses kalitesi

Mikrofon

Dayanıklı malzeme

Gün boyu eğlence sizinle: JBL C100SI Kulak İçi Kulaklık

JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, dinamik, ultra hafif bir kulak içi kulaklıktır. Güçlü 9 mm'lik sürücüleri, JBL'den beklediğiniz kemik hissi bas sesini ve efsanevi ses kalitesini sunar. Tüm gün konfor için tüy gibi hafiftir. Evrensel uzaktan kumandalı bir in-line mikrofon, Android ve iOS cihazlarda çağrılarınızı konuşup yönetmenizi sağlar. JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, gün boyu eğlencenin sizinle olmasını sağlayacak, kaliteli, uzun ömürlü bir kullanım vaat eden ve şık bir tasarıma sahip olan bir ürün olarak, tercih edilmesi gereken ürünlerin arasındadır.

jblkulakici

JBL C100SI Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık Özellikleri

JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, ister hareket halinde olun, isterseniz de evinizde dinleniyor olun, size konforunu ve yüksek ses kalitesini her an hissettirecek bir üründür. JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklığın en dikkat çeken özellikleri arasında olan hissedilebilir bas sesi ve net tizleri ile dinlediğiniz müziklerin gerçek tadına şimdi varacaksınız.

Konforlu, Hafif ve Kullanışlı

JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, size 3 farklı şekilde ve boyutta kulak ucu birlikte gelir. Bu kulak uçlukları ile uzun süreli dinlemeler için bile en konforlu deneyimi size sunar. Eğlenceden asla geri kalmamanızı sağlayacak olan JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklığın keyfini sürmeniz için tek yapmanız gereken size uygun olan kulak uçluklarından birini seçmektir.

Mikrofonlu Uzaktan Kumanda

Android ve iOS işletim sistemi cihazlarla uyumlu çalışan mikrofonlu uzaktan kumandası ile JBL C100SI mikrofonlu kulak içi kulaklık, yalnızca tek tuşla müzik listenizi, sıradaki dinlemek istediğiniz şarkıyı ve gelen çağrılarınızı yönetmenize imkân tanır.

Kullanışlı Satır içi Mikrofon ve Tek Düğmeli Uzaktan Kumanda

Satır içi mikrofon ve tek tuşlu uzaktan kumanda, telefonunuza bağlandığında arama almanıza ve şarkı aralarında geçiş yapmanıza olanak tanır. Mikrofon, Android ve iOS cihazlarıyla çalışır ve uzaktan çağrı kontrolü basit ve kullanışlı yapar.

Özellikler

Frekans tepkisi: 20-20.000 Hz,

Hassasiyet: 100 db,

Sürücü Boyutu: 9mm,

Empedans: 16 ohm,

Kablo uzunluğu: 1,2 m,

Jack: 3,5 mm.

Geliştirilmiş Bas Tepkisi

JBL'nin frekans tepkisi C100SI uzar ve bu kulaklık bas daha belirgindir. JBL sürücüler genellikle olağanüstü bir dinleme deneyimi için kesin, güçlü bir ses sunar.

Renk Seçenekleri

The C100SI Kırmızı ve Beyaz 2 temel henüz akıllı renk seçenekleri mevcuttur. Bu kulaklıklar hem hafif hem de iyi seyahat ediyor ve çalışma ortamı için iyi.

Yumuşak Silikon Kılıflar

JBL C100SI rahatlıkla kulaklarınıza sığdırmak için seçebilirsiniz, küçük, orta ve büyük silikon kolları üç çift ile birlikte gelir.

İkonik bir tasarım: Harman Kardon Aura Studio 2 Bluetooth Hoparlör

Efsanevi Harman Kardon SoundSticks tasarımı, herhangi bir Mac, iPhone, iPad veya diğer akıllı cihazlara uyan birinci sınıf Aura Studio tasarımında gelişir.

Sosyal modu olan bluetooth kablosuz bağlantısı

Aura Stüdyo, Bluetooth cihazlarınızdaki sesi kablosuz olarak akıtmak için dahili bir Bluetooth özelliğine sahiptir. Bluetooth Sosyal Modumuz, 2 adete kadar oynatma cihazını hoparlöre bağlamanıza ve müzik çalarken sırayla dönmenizi sağlar.

harman

360 derece oda doldurma sesi

Harman'ın tescilli stereo genişletme DSP teknolojisini kullanarak, Aura Studio tam olarak optimize edilmiş bir akustik performans sunmaktadır. Kapsayan ve çok gerçekçilikte ses deneyimi yaratmak için gelişmiş dengeleme ve uzmanlık özelliklerine sahip dengeli, ancak güçlü bir ses sunar.

Özellikler:

360 derece ses iletim özelliği,

Dekoratif tasarım,

Bluetooth bağlantı,

Dokunmatik ses kontrolü,

Dahili mikrofon sayesinde konferans görüşmeleri yapabilme, eko ve gürültü önleme özelliği,

LED ışık,

Wireless Dual Sound özelliği; Tek kaynaktan gelen sesi bir başka Aura Studio2 ile paylaşır.

Amazon_Teknoloji_EvElektroniği

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Satın Alınabilecek En İyi TelevizyonlarSatın Alınabilecek En İyi Televizyonlar
Coca Cola kutuları ile şehirleri keşfetCoca Cola kutuları ile şehirleri keşfet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amazon türkiye amazon fırsat

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk

Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk

Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Satın Alınabilecek En İyi Televizyonlar

Satın Alınabilecek En İyi Televizyonlar

Coca Cola kutuları ile şehirleri keşfet

Coca Cola kutuları ile şehirleri keşfet

En İyi Oyun Mouseları

En İyi Oyun Mouseları

Bütçe dostu model huzurlarınızda: Huawei P smart 2019

Bütçe dostu model huzurlarınızda: Huawei P smart 2019

Kendinize en uygun kulaklığı seçmenin yolları

Kendinize en uygun kulaklığı seçmenin yolları

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.