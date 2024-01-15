Her sahnesi olay olmuştu... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili yeni gelişme! Yapımcısı 'Tekrar başladık' notuyla duyurdu

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı.

Dizinin mekanın değişmesinden sonra konuyla ilgili dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.

Turgut, paylaşımında, "Kızıl Goncalar dizimizde çıkartıldığımız mekanların yenilerini bitirdik ve çekimlere tekrar başladık" dedi.







