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  4. Her sahnesi olay olmuştu... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili yeni gelişme! Yapımcısı 'Tekrar başladık' notuyla duyurdu

Her sahnesi olay olmuştu... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili yeni gelişme! Yapımcısı 'Tekrar başladık' notuyla duyurdu

15.01.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. İki mekanda da çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar' dizisinin Fatih'teki mekanı Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan yeni bir açıklama geldi.

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı.

Dizinin mekanın değişmesinden sonra konuyla ilgili dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.

Turgut, paylaşımında, "Kızıl Goncalar dizimizde çıkartıldığımız mekanların yenilerini bitirdik ve çekimlere tekrar başladık" dedi.

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Kızıl Goncalar Özcan Deniz ele
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