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Her satırı korkunç! Çocuğunun solunum cihazıyla uyuşturucu madde içti, sonrası felaket...

30.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Laura Heath isimli bir kadın temizlenmesi tam 1 yıl süren evinde 7 yaşındaki oğlu Hakeem Hussain ile yaşıyordu. Astım hastası olan oğlunun solunum cihazıyla uyuşturucu madde içen anne, çocuğunun ölümüne neden oldu. 7 yaşındaki çocuk ilacından bir nefes çektikten sonra evlerinin bahçesinde ölü bulundu.

Her satırı korkunç! Çocuğunun solunum cihazıyla uyuşturucu madde içti, sonrası felaket...

İngiltere’nin Coventry şehrinde yaşayan bir annenin oğluna uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet ile ihmalkarlık ülke gündemine yerleşti. 7 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan uyuşturucu bağımlısı anne, hiçbir şekilde ev işleriyle ilgilenmezken oğlunun bakımını da üstlenmiyordu. Maddi ihtiyaçlarını karşılamak için oğlunun yatağında para karşılığında cinsel birliktelik yaşayan anne, 7 yaşındaki çocuğunu o anlarda yerde yatmaya zorluyordu. Oğlunun astım hastalığı için kullandığı solunum cihazıyla uyuşturucu madde tüketen anne daha önce dört kez çocuk zulmünü kabul etmişti. Coventry Crown Court'taki korkunç bir davanın ardından ağır ihmalkarlıkla adam öldürmekten suçlu bulunduktan sonra 20 yıl hapse mahkum edildi.

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“TEMİZLEMESİ TAM 1 YIL SÜRDÜ”

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Yaşanan korkunç olayın sonrasında anne ve oğlunun kaldığı ev yeniden kiraya verildi. Eve taşınan bir çift dairenin halini gördüğünde dehşete düştü. Yeni kiracı, “Tam bir karmaşaydı. Hepsini yapmak zorundaydım. Tüm evin temizlenmesi tam 1 yıl sürdü. Tüm uyuşturucu araç gereçleri polis tarafından kaldırıldı ancak evin içine sinen pis bir korku hakimdi. İlk başta korkunç bir yer olduğunu düşündüm” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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