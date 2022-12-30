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Her satırı korkunç! Toplu tecavüze uğrayarak vahşice öldürüldü... Kafası bedeninden ayrıldı, göğüsleri kesildi

30.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Sindh eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırmayı başardı. 42 yaşındaki Diya Bheel isimli bir kadın vahşice öldürüldükten sonra başı ve göğüsleri bedeninden ayrılmadan önce bir grup erkek tarafından tecavüze uğradı. Olaya ilişkin araştırma devam ederken kadının cansız bedeni bir buğday tarlasına atılmış halde buldu.

Her satırı korkunç! Toplu tecavüze uğrayarak vahşice öldürüldü... Kafası bedeninden ayrıldı, göğüsleri kesildi

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki toplu tecavüz ve devamındaki cinayet ülke gündemine yerleşti. 42 yaşındaki 5 çocuk annesi Diya Bheel isimli bir kadın kimliği belirsiz bir grup erkek tarafından toplu tecavüze uğradı. Öldürüldükten sonra başı kesilen ve göğüsleri kesilen kadının cansız bedeni buğday tarlasında ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Bheel’in kafa derisinin yüzülmüş ve cesedinin tanınmayacak halde olduğu belirtildi.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

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Yerel bir haber kaynağı olan Myn Snaghar’ın bildirdiğine göre kadının cansız bedeninin parçalanması için keskin bir silah kullanıldı. Bheel’in kafası derisi yüzülerek kafası ve göğüsleri kesilerek kaburgası ortaya çıkartıldı. Kurbanının cansız bedeni otopsi için gönderilirken polis olaya ilişkin soruşturmasına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Pakistan

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