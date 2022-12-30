Her satırı korkunç! Toplu tecavüze uğrayarak vahşice öldürüldü... Kafası bedeninden ayrıldı, göğüsleri kesildi

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki toplu tecavüz ve devamındaki cinayet ülke gündemine yerleşti. 42 yaşındaki 5 çocuk annesi Diya Bheel isimli bir kadın kimliği belirsiz bir grup erkek tarafından toplu tecavüze uğradı. Öldürüldükten sonra başı kesilen ve göğüsleri kesilen kadının cansız bedeni buğday tarlasında ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Bheel’in kafa derisinin yüzülmüş ve cesedinin tanınmayacak halde olduğu belirtildi.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Yerel bir haber kaynağı olan Myn Snaghar’ın bildirdiğine göre kadının cansız bedeninin parçalanması için keskin bir silah kullanıldı. Bheel’in kafası derisi yüzülerek kafası ve göğüsleri kesilerek kaburgası ortaya çıkartıldı. Kurbanının cansız bedeni otopsi için gönderilirken polis olaya ilişkin soruşturmasına devam ediyor.