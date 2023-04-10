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Her şey 9 dakika içinde oldu! Öğretmenleri rol yaptığını düşündü... 5 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

10.04.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut şehrine bağlı Hartford bölgesinde yaşanan bir olay ülkede geniş çaplı yankı uyandırdı. 5 yaşındaki Romeo Pierre Louis isimli bir çocuk nadir görülen bir kalp rahatsızlığı nedeniyle okuldayken hayatını kaybetti. Louis’in ailesi çocuklarının bayıldıktan sonra rol yaptığını düşünerek yardım etmediğini iddia ettikleri için okula dava açtı.

Her şey 9 dakika içinde oldu! Öğretmenleri rol yaptığını düşündü... 5 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut şehrindeki bir ana okulunda eğitim alan 5 yaşındaki Romeo Pierre Louis isimli bir çocuk nadir görülen bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 9 dakika içinde vefat eden çocuğun ailesi öğretmenlerinin küçük çocuğun rol yaptıklarını düşündüğü için duruma müdahale etmediğini iddia etti. Yas tutan öfkeli aile çocuklarının bayılmasından sonra öğretmenlerinin hiçbir şey yapmadığını söyleyerek okulu dava etti.

ÖLÜ TAKLİDİ NUMARASI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

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Okul personeli ise kendilerini Louis’in son dönemde çocuklar arasında popüler olan ölü taklidi numarasını yaptıklarını düşündükleri için olayı ciddiye almadıklarını söyleyerek savundu. Olaya ilişkin açılan soruşturmada Louis’in hastanede tedavi edilebilen düzensiz kalp atışlarına neden olan Brugada sendromun olarak bilinen bir rahatsızlıktan muzdarip olduğu belirtildi.

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Louis’in ailesi olaya ilişkin olarak ise, “Romeo'nun yere yığılmasına ve yaklaşık 9 dakika boyunca herhangi bir yardım veya tıbbi tedavi olmaksızın, birkaç öğretmenin yakın olmasına rağmen yerde kalmasına izin verildi. Öğretmenler Romeo'nun ölü taklidi yapmadığını ve acil tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğunu anladığında artık çok geçti ve Romeo'nun hayatı artık kurtarılamazdı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Amerika ölüm

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