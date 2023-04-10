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İhanetin böylesi! 12 yıldır evli olduğu kocasının başka bir karısı daha olduğunu öğrendi... Sosyal medyadan ifşa etti

10.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Nijerya asıllı üç çocuk annesi Oyindamola, 12 yıldır evli olduğu eşinin 2 yılı aşkın süredir bir başka kadınla evli olduğunu öğrendi. Kocasının bir başka aile kurduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçiren kadın eşinin ihanetini sosyal medyadan ifşa etti.

İhanetin böylesi! 12 yıldır evli olduğu kocasının başka bir karısı daha olduğunu öğrendi... Sosyal medyadan ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir kadın 12 yıllık evliliğinin uzun süredir kocasının ihanetinin gölgesinde sürdüğünü bilmiyordu. Ailece gittikleri Dubai tatilinde kocasının cep telefonunda “Onunla fotoğraflarını her gördüğümde içim acıyor” yazılı bir mesaj gördü. Kocasına mesajı sorduğunda ise adam ona geçmişten gelen takıntılı bir hayranı olduğunu dile getirdi. Ancak tatillerini bitirip Amerika’ya döndüklerinde Oyindamola, kocasının telefonunda sıklıkla konuştuğu yabancı bir numara tespit etti.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI BULDU

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Kocasının telefonundaki yabancı numarayı aradığında karşısına Bunmi Adedapo isimli bir kadının çıktığını ve eşiyle ilişkisini reddettiğini ifade eden eş araştırmalarına devam etti. Kadının sosyal medya hesaplarını araştıran Oyindamola, kocasının bir iş gezisi için Nijerya’da olduğunu söylediği tarihlerde aslında bir başka kadınla evlendiğini fark etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Aldatma ihanet

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