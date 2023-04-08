Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Akılalmaz olay! Kabız olduğunu zannediyordu, tuvalette doğum yaptı... “Hamile olduğumu bilmiyordum”

Akılalmaz olay! Kabız olduğunu zannediyordu, tuvalette doğum yaptı... “Hamile olduğumu bilmiyordum”

08.04.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayan Gürcistan asıllı 34 yaşındaki Marla McEntire isimli bir kadın ilginç doğum hikayesi sayesinde manşetlerdeki yerini almayı başardı. Doğum kontrolüne dikkat ettiğini, düzenli bir şekilde adet gördüğünü ve 9 ay boyunca hiçbir şekilde karının büyümediğini ifade eden kadın şiddetli karın ağrısıyla tuvalete gittiğinde doğum yaptı. Doğum hikayesini TikTok’taki hesabından paylaşan kadın kısa sürede gündem yarattı.

Akılalmaz olay! Kabız olduğunu zannediyordu, tuvalette doğum yaptı... “Hamile olduğumu bilmiyordum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayn 34 yaşındaki Marla McEntire isimli bir kadın ilginç doğum hikayesi sayesinde sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TikTok’tan yaptığı paylaşımda genç kadın hamile olduğunu bilmemesine rağmen şiddetli karın ağrısı ve sancı yaşadığı bir gecenin ardından sabahında oğlunu kucağına aldığını söyledi.

HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEDİ

3

Hamile olduğunu bilmediğini ifade eden McEntire, “9 ay boyunca düzenli olarak adet gördüm. Sadece bir kez adetim gecikti ve o zamanda hamilelik testi alıp yaptırdığımda sonuç negatif çıktı. Karnım hiçbir zaman büyümedi. Terleme ve sabah bulantısı gibi belirtilerim olmadı. Şiddetli karın ağrısıyla tuvalete gittim ve doğum yaptım” dedi.

4

Hamile olduğunu düşünmediğini dile getiren McEntire kendisini şaşkına çeviren doğum anını ise, “Kalça ağrım ve mide sorunlarım başladı. O gece tuvalete gittiğimde kabız olduğumu düşündüm. Çünkü şiddetli karın ağrım olmasına rağmen bir türlü tuvaletimi yapamıyordum. Yaklaşık 5 kez tuvalete gittim. Sonuncusunda ise bir bebekle karşılaştım” diyerek anlattı.

2

Tuvalette bebekle karşılaştıktan sonra babasına seslendiğini söyleyen genç kadın daha sonrasında ambulans çağırarak hastaneye gittiğini ifade etti. Bebeğine Atlas ismini veren kadın sürpriz hamileliğinin hayatında başına gelen en güzel şey olduğunu ifade etti. Hikayesi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İlginizi Çekebilir

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

 1 yıl cinsel ilişkiye girmedi! ‘Hamileyim’ sözü gündem yarattı

1 yıl cinsel ilişkiye girmedi! ‘Hamileyim’ sözü gündem yarattı

 Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyorKıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor
“O kadar mükemmelim ki... Seks bebeği olduğumu düşünüyorlar”“O kadar mükemmelim ki... Seks bebeği olduğumu düşünüyorlar”
Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkınBir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok doğum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Defalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdı

Defalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdı

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu

Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.