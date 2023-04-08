Akılalmaz olay! Kabız olduğunu zannediyordu, tuvalette doğum yaptı... “Hamile olduğumu bilmiyordum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayn 34 yaşındaki Marla McEntire isimli bir kadın ilginç doğum hikayesi sayesinde sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TikTok’tan yaptığı paylaşımda genç kadın hamile olduğunu bilmemesine rağmen şiddetli karın ağrısı ve sancı yaşadığı bir gecenin ardından sabahında oğlunu kucağına aldığını söyledi.

HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Hamile olduğunu bilmediğini ifade eden McEntire, “9 ay boyunca düzenli olarak adet gördüm. Sadece bir kez adetim gecikti ve o zamanda hamilelik testi alıp yaptırdığımda sonuç negatif çıktı. Karnım hiçbir zaman büyümedi. Terleme ve sabah bulantısı gibi belirtilerim olmadı. Şiddetli karın ağrısıyla tuvalete gittim ve doğum yaptım” dedi.

Hamile olduğunu düşünmediğini dile getiren McEntire kendisini şaşkına çeviren doğum anını ise, “Kalça ağrım ve mide sorunlarım başladı. O gece tuvalete gittiğimde kabız olduğumu düşündüm. Çünkü şiddetli karın ağrım olmasına rağmen bir türlü tuvaletimi yapamıyordum. Yaklaşık 5 kez tuvalete gittim. Sonuncusunda ise bir bebekle karşılaştım” diyerek anlattı.

Tuvalette bebekle karşılaştıktan sonra babasına seslendiğini söyleyen genç kadın daha sonrasında ambulans çağırarak hastaneye gittiğini ifade etti. Bebeğine Atlas ismini veren kadın sürpriz hamileliğinin hayatında başına gelen en güzel şey olduğunu ifade etti. Hikayesi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.