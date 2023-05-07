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Her şey bir an önce kayıp 2 gence ulaşmak için... Munzur Çayı'nda suyun yönü değiştirildi!

07.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarını kolaylaştırmak için suyun yönü değiştirildi. Yaklaşık 5 metre derinlikte hendek açan ekipler, suyun iki yönlü ve düşük seviyede akmasını sağlayarak kayıp 2 gence ulaşmayı amaçlıyor.

Her şey bir an önce kayıp 2 gence ulaşmak için... Munzur Çayı'nda suyun yönü değiştirildi!

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmaları devam ediyor.

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Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi katılıyor.

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SONDALAMA TEKNİĞİ VE 'ROW' İLE KONTROL EDİYORLAR

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını kontrol ediyor.

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Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da çay ve baraj gölünde belirledikleri noktalara dalışlar gerçekleştiriyor.

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ÇAYIN BİR BÖLÜMÜNÜN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Bölgede yaklaşık 17 gündür sürdürülen aramaların kolaylaştırılması amacıyla Munzur Şehiriçi Köprüsü mevkisinde çayın bir bölümünün yönü değiştirildi.

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İş makinesi desteğinde yaklaşık 5 metre derinlikte hendek açan ekipler, suyun iki yönlü ve düşük seviyede akmasını sağlayarak kayıp 2 gence ulaşmayı amaçlıyor.

AA-20230507-31068461-31068447-MUNZUR_CAYINDA_KAYBOLAN_2_KISININ_BULUNMASI_ICIN_SUYUN_YONU_DEGISTIRILDI

ASLANTAŞ'IN DÜN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILMIŞTI

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

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Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın cansız bedenini dün sudan çıkarmıştı.

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(AA)

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Tunceli munzur

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