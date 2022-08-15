Her şey bir anda oldu! Ayağı kayıp düşen kadının kalçasına metal direk saplandı

Daisy Hill Hastanesi'ndeki çalışan Dimitrios Angelou ve meslektaşlarının travmatik yaralamalar söz konusu olduğunda hastanelerinin hızlı hareket etmesinin önemine değindikleri makalenin konusunu 54 yaşındaki bir kadının yaşadığı tuhaf kaza oluşturdu. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, “Hastamız bir merdivenden yapay Noel ağacının metal direğinin üzerine düşen bir kadın. Ağacın gövdesi sağ kalçasından pelvisine doğru girdi. Korkunç yaralanmaya rağman şans eseri yaşamı tehdit eden bir kanama olmadı” ifadelerini kullandı.

TAM 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin metal direği kesmesinin tam 1 buçuk saat sürdüğü belirtildi. Ameliyat için yerel bir travma merkezine nakledilen kadın hasta anında ameliyata alındı. Durumunun iyi olduğu belirtilen kadın kısa sürede iyileşti ve normal hayatına geri dönebilmeyi başardı.



