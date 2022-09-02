HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

02.09.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan kavurucu sıcaklıklar insanların açık hava ve deniz kenarına hücum etmesine neden oldu. Son aylarda artan böcek sokması vakalarının artmasının yanı sıra, sıcaklıklardan ötürü denizlerde de denizanası sayısında patlama yaşandı. İnsanlar denizanası sokması tedavisi olarak o bölgeye kendi idrarlarını sürüyorlar. Uzmanlar bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Bu yöntemin bu kadar etkili olmasının tek nedeni ise; Friends dizisi!

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

İngiltere’de uzmanlar denizanası sokmalarını tedavi etmek için 'kendilerine işemeyi bırakma' çağrısında bulundular!

Uzmanlar idrarın etkili bir tedavi olmadığını söylüyor. Sıcak hava, İngiltere genelinde denizanası sayısında ciddi bir artışa neden oldu.

iStock-488059184

Uzmanlar, denizanası sokmasına karşı idrarın acıyı hafifletmeye yardımcı olduğuna dair popüler efsaneyi ortadan kaldırmak için açıklama yapmak zorunda kaldı.

iStock-506895878

TEK SUÇLU FRIENDS DİZİSİ!

Denizanası sokmasına karşı idrar sürme fikri fenomen dizi Friends’de geçiyordu. Friends dizisinin The One With The Jellyfish bölümünde geçen konu sonrası insanlar bu yöntemi denemeye başladı.

dca200dd-84e4-4536-a583-15684d8336b1_screenshot

İdrar tedavisi, Friends'in The One With The Jellyfish adlı bölümüyle ünlendi. Bunun yanı sıra tıraş kremi, kabartma tozu, karbonat ve alkol gibi yöntemlerin de kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babaların en büyük korkusu: Erkeklik elden gidiyor mu?Babaların en büyük korkusu: Erkeklik elden gidiyor mu?
Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"
Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haberTürkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber
Anahtar Kelimeler:
denizanası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Karaya oturan devasa gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Karaya oturan devasa gemi kurtarıldı

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ilgili açıklamaları çok konuşulmuştu! Canlı yayında flaş sözler...

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ilgili açıklamaları çok konuşulmuştu! Canlı yayında flaş sözler...

Ronaldo iddiası! ''Çıldırırsınız...''

Ronaldo iddiası! ''Çıldırırsınız...''

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve...

13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve...

İlginizi Çekebilir

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.