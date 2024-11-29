'Her şey paraymış' demişti! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti

Uğur Akkuş eşi eski manken Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını sosyal medyadan suçlayıcı ifadelerle açıklamıştı. Akkuş, sürpriz paylaşımında 'Her şey para ve maddiyatmış' diyerek eşi Şallı'ya gönderme yapmıştı.

Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımında, 'Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim.'' ifadelerini kullanmıştı

AÇIKLAMA GECİKMEMİŞTİ

Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'un boşanma paylaşımına ne yanıt vereceğini merakla edilirken ünlü isimden açıklama gecikmemiş ve ''Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine... Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla...'' demişti.

UĞUR AKKUŞ'TAN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma davasında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Akkuş, Instagram'dan paylaştığı mesajında şu sözleri yazdı:

''Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun.''