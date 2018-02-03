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Her şeyden vazgeçti! Miami'de evleniyorlar

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

Ceyda Ateş, sevgilisi Buğra Toplusoy’la yaşadığı Amerika’daki evinde bakın ne yapmayı düşünüyor!

Oyuncu Ceyda Ateş sevgilisi için Türkiye'deki her şeyden vazgeçti. Amerika'da yaşayan aşıklar evlilik planları yapıyor.

Miami'de evleniyorlar

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Ceyda Ateş, sevgilisi Buğra Toplusoy’la yaşadığı Amerika’daki evinin kapılarını Rose dergisine açtı.
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Evlilik planları yaptıklarını açıklayan oyuncu, Miami’deki Palm Beach’te yer alan evlerinin bahçesinde düğün yapacaklarını söyledi. Ateş, “Evimizin bahçesinde sade bir düğünle evleneceğiz” dedi.
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Buğra Toplusoy da “Büyük bir düğün yapıp insanları eğlendireceğime, küçük ve samimi bir düğün yapıp kendim eğlenmek istiyorum.” diye konuştu.
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Buğra Toplusoy’la birlikte Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş, burada oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.
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Ceyda Ateş evlilik

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