Her şeyden vazgeçti! Miami'de evleniyorlar

Oyuncu Ceyda Ateş sevgilisi için Türkiye'deki her şeyden vazgeçti. Amerika'da yaşayan aşıklar evlilik planları yapıyor.
Miami'de evleniyorlar
1 / 11
Ceyda Ateş, sevgilisi Buğra Toplusoy’la yaşadığı Amerika’daki evinin kapılarını Rose dergisine açtı.
2 / 11
Evlilik planları yaptıklarını açıklayan oyuncu, Miami’deki Palm Beach’te yer alan evlerinin bahçesinde düğün yapacaklarını söyledi. Ateş, “Evimizin bahçesinde sade bir düğünle evleneceğiz” dedi.
3 / 11
Buğra Toplusoy da “Büyük bir düğün yapıp insanları eğlendireceğime, küçük ve samimi bir düğün yapıp kendim eğlenmek istiyorum.” diye konuştu.
4 / 11
Buğra Toplusoy’la birlikte Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş, burada oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum