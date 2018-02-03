Her şeyden vazgeçti! Miami'de evleniyorlar

Oyuncu Ceyda Ateş sevgilisi için Türkiye'deki her şeyden vazgeçti. Amerika'da yaşayan aşıklar evlilik planları yapıyor.

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Buğra Toplusoy da “Büyük bir düğün yapıp insanları eğlendireceğime, küçük ve samimi bir düğün yapıp kendim eğlenmek istiyorum.” diye konuştu.