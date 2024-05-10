Son dakika | Erdoğan'dan siyasette 'yumuşama' çıkışı! "Şunu çok net söylemek isterim" deyip ekledi: Yargı da eleştirilemez değildir

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Yeni anayasa tartışmalarına değinen Erdoğan, "Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bu bakımdan önemli bir fırsat" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLİYORLAR"

Erdoğan'ın programdaki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Devlet adalet ile hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Adaletin ve huzurun olmadığı yerde refah olmaz.

Medyanın ve sosyal medyanın millet namına denetim vazifesi üstlenmesi demokrasimiz için kazançtır. Ama yargıyı yönlendirme, yargı mercilerimizi baskı altına alma, hukukçularımızı hedefe koyma tehditleriyle her geçen gün daha sık karşılaşıyoruz. Sosyal medyadaki linç kültürünün mağdur ettiği kesimlerin en başında yargı organlarımız ve mensuplarımız geliyor. Yüksek yargı üyelerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız ne yazık ki zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan haksız ithamlarla muhatap oluyor.

"YARGI ORGANLARIMIZA VE MENSUPLARIMIZA ÇAMUR ATILMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Öncelikle şunu çok net söylemek isterim; siyaset kurumu nasıl layüsel değilse yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebilir, itiraz edebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti teşvik etmediği ve hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini farklı mecralarda özgürce paylaşabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz. Adli ve idari davaları hukukun meselesi olmaktan çıkartıp siyasallaştırmak toplumdaki adalet duygusuna gölge düşürür. Heres yargıya yardımcı olmalı, işini kolaylaştırmalı.

"DEVLETİN İÇİNDE TEKRAR YUVALANMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Güçlü, tarafsız, bağımsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Şayet bu konuda eksik varsa tamamlamak, sorun varsa çözmek 85 milyon olarak hepimizin müşterek görevidir. Yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de hatalıdır. Belli bir zümrenin menfaatini gözeten, dar kadrocu anlayışın tekrar devletin içinde yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye, istikbaline ancak daha fazla demokrasi, ekonomik refah ve güvenlik üzerine inşa edebilir.

Yeni anayasa ülkemizin meselelerinin çözümü için önemlidir. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bu bakımdan önemli bir fırsat. Türk siyasetinin bu fırsatı kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz.

"AK PARTİ'DE KİMSE LAYÜSEL DEĞİL" SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından toplanan AK Parti MYK'da, kulislere göre Erdoğan'ın söylediği "Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin ‘layüsel’ olmadığını milletimize göstereceğiz" sözleri de çok konuşulmuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





