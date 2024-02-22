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  4. Her şeyi bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin iddialı pozlarına "Kadın yaşlanmıyor" yorumları

Her şeyi bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin iddialı pozlarına "Kadın yaşlanmıyor" yorumları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Bir dönem podyumların dikkat çeken isimlerinden olan Gizem Özdilli her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti. Dünyada trend olan dolgun ve çıkık popo modasına uyan Gizem Özdilli son haliyle dikkat çekti. Özdilli'nin pozları "Yılları meydan okuyor" dedirtti.

Her şeyi bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin iddialı pozlarına "Kadın yaşlanmıyor" yorumları

Bir dönemin en popüler mankenlerinden olan Gizem Özdilli, İstanbul'u terk etti. Podyumlarda rüzgar estiren Gizem Özdilli İstanbul’un kalabalığından ve trafiğinden sıkıldığı söylemişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındığını açıklayan Gizem Özdilli, “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum” diyor.

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GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sık sık çekimler için Türkiye'ye gelen ve son dönemde dolgun ve çıkık popo modasına uyan Gizem Özdilli yıllara da meydan okuyor. 52 yaşında olan olan ünlü mankenin son halini görenler "Kadın resmen taş gibi", "Kadın yıllara kafa atmış", "Kadın yaşlanmıyor" dedi.

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Bazı kullanıcılar ise Gizem Özdilli'nin fazla filtre kullandığını söyleyerek doğal haline dönmesi gerektiğini söyledi.

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Gizem Özdilli Manken moda yaşında
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