Her şeyi bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin iddialı pozlarına "Kadın yaşlanmıyor" yorumları

Bir dönemin en popüler mankenlerinden olan Gizem Özdilli, İstanbul'u terk etti. Podyumlarda rüzgar estiren Gizem Özdilli İstanbul’un kalabalığından ve trafiğinden sıkıldığı söylemişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındığını açıklayan Gizem Özdilli, “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum” diyor.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sık sık çekimler için Türkiye'ye gelen ve son dönemde dolgun ve çıkık popo modasına uyan Gizem Özdilli yıllara da meydan okuyor. 52 yaşında olan olan ünlü mankenin son halini görenler "Kadın resmen taş gibi", "Kadın yıllara kafa atmış", "Kadın yaşlanmıyor" dedi.



Bazı kullanıcılar ise Gizem Özdilli'nin fazla filtre kullandığını söyleyerek doğal haline dönmesi gerektiğini söyledi.







