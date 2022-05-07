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Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

07.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden tanışan Jon Hill ve Stefanie Harbeson, uzak mesafe ilişkisi yürütüyorlardı. Tanışmalarından nişanlanmalarına kadar birçok şeyi internet üzerinden yaşayan çift, yine online bir görüşme esnasında korkunç bir şey tecrübeledi. Jon, sevgilisi Stefanie'nin gözleri önünde felç geçirdi. Genç kadın çaresizce izlemek durumunda kaldı.

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Şubat 2021 de 35 yaşındaki Amerikalı Stefanie'nin bir paylaşımına yorum yapan İngiltereli Jon aralarındaki 3000 milden fazla mesafeye rağmen birbirlerine aşık oldular. İnternet üzerin filmler izledikleri, oyunlar oynadıkları, sanal müzeler gezdikleri güzel zamanların ardından birbirlerine açılan ikili Covid kısıtlamalarına rağmen Amerika'da bir araya geldi. Beraber geçridikleri bir ayın ardından birbirlerinin ruh ikizi olduklarına karar verdiler ve beraber bir gelecek planlamaya başladılar.

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FELÇ GEÇİRDİ

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Stefanie'nin İngiltere'ye ziyaret etmesini planlamak için buluştukları bir online görüşmede Stefanie erkek arkadaşının yüzünde garip bir ifade gördüğünü söyledi. Jon ise sevgilisine kolunda bir zayıflık hissettiğini ve felç geçirdiğini söyledi.

Stefanie İngiltere'de olmadığı için ambulansı arayamıyordu. Korku dolu anlar geçiren genç kadın sakin olmaya çalıştı ve Jon ambulansı ararken o da 15 dakika mesafede oturan ailesine haber verdi.

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EVLENME TEKLİFİ DE UZAKTAN GERÇEKLEŞTİ

Doktorlar Jon'un geceyi atlatıp atlatamayacağını bilmiyordu bu yüzden Stefanie endişeyle onlardan gelecek haberleri bekledi. Durumu stabilize olduğunda Jon onu aradı. Hala yoğun bakımdaydı. Stefanie İngiltere'ye geldiğinde planladığı evlilik teklifini de hastanedeyken yine online bir görüşme ile gerçekleştirdi. Yüzüğü sevgilisine kargoladı ve görüşme esnasında kargoyu açmasını sağlayarak teklifini yaptı.

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EVLENECEKLER

Hastaneye yatırıldıktan beş hafta sonra Jon, ailesinin evine dönebilecek kadar iyi durumdaydı. Ağustos ayına nikah tarihi alan çift, Jon tamamen iyileştiğinde ABD'ye yerleşmeyi planlıyor.


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