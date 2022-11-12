Her türlü kızartmayı kolayca yapabileceğiniz yapışmaz tava çeşitleri

Uzun yıllar kullanabileceğiniz, sağlıklı bir yapışmaz tava almayı mı planlıyorsunuz? Biraz göz attığınızda birçok markanın farklı özelliklere sahip ürünleri olduğunu görebilirsiniz. Peki, bu ürünler içinden hangisini neye göre alacağınıza karar verebildiniz mi? Cevabınız olumsuzsa endişelenmenize hiç gerek yok. Gelin, en iyi yapışmaz tava seçeneklerini beraber inceleyelim.

1. Uzun ömürlü bir tava arayanlara: Serenk Excellence Granit Tava

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PFOA içermeyen granit kaplama ile yapılan Serenk Excellence Granit Tava, uzun ömürlü kullanım olanağı sunmasıyla size senelerce eşlik ediyor. En iyi yapışmaz tava seçenekleri arasında yer alan tava, kaliteli malzemeler kullanılarak üretiliyor. Aynı zamanda kimyasal içermeyen yapısı sayesinde sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yapışma sorunu yaşatmayan tavayı kullanarak az yağ ile lezzetli yemekler yapmak mümkün. Tavayı ister elde ister bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkayabilirsiniz. Tavayı gazlı, halojen, elektrikli ve seramik ocaklarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi de belirtelim.

2. Uygun fiyatlı bir set: Schafer Stark İki Parça Granit Döküm Tava Seti Yanmaz Yapışmaz

Schafer Stark İki Parça Granit Döküm Tava Seti Yanmaz Yapışmaz, lezzetli yemekler pişirmenin en pratik yollarından biri. Biri büyük, biri küçük iki parçadan oluşan setteki tavalar; sırasıyla 28 ve 20 santimetre genişliğe sahip. Alüminyum döküm üzerine granit kaplama olan ürünün gövde ve sapları aynı renkte üretilmiş. Ürünün gövdesi, ısıyı hapsederek eşit bir dağılım sağlıyor, böylece daha lezzetli yemekler pişirmeye olanak sağlıyor. Yapışmayan tava sayesinde en lezzetli yemekleri pişirebilir, az yağlı lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz. Üstelik yapışmaz yapısı ile tavayı kolayca temizleyebilirsiniz.

3. İtalyan kalitesiyle tanışın: Zwilling Madura Plus Yapışmaz Granit Tava

En iyi yapışmaz tava markalarından biri olan Zwilling tarafından üretilen Madura Plus Yapışmaz Granit Tava, üstün kaliteli ürünler arasında yer alıyor. Dört katlı Duraslide Granit yapışmaz kaplaması bulunan ürün, ısıyı eşit ve hızlı şekilde dağıtan bir orta tabana sahip. Yüksek kaliteli 18/10 paslanmaz çelik taban kullanılarak üretilir. İster elektrikli ister tüplü ocakta rahat bir şekilde kullanılabilir. Geç ısınan kulpları ile kolaylık sunar. Çok az yağ kullanarak lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız bu ürüne şans verin.

4. Üstün teknolojisiyle çok farklı: Tefal G26006 Titanyum 3X UltimateOne Tava

"En iyi yapışmaz tava hangisi?" diye merak ediyorsanız Tefal'in G26006 Titanyum 3X UltimateOne Tava modelini incelemenizde fayda var. Yapışmaz tava, gıda ile temasa tamamen uygun malzemeden üretilir. Titanyum kaplaması sayesinde uzun ömürlü olarak kullanılabilir. Ürünün en çok ilgi gören özelliklerinden biri Thermo-Signal teknolojisi. Tava, bu teknoloji sayesinde mükemmel lezzet için pişirmeye ne zaman başlamanız gerektiğini bildirir. Tüm ocak tiplerine uyumlu olan tava; PFOA, kurşun ve kadmiyum gibi sağlığa zararlı maddeler içermez.

5. Yapışmaz tava seti arayanlara: Fitfiyat Üçlü Alkar Saplı Döküm Tava Seti Yanmaz Yapışmaz Thermo Granit Tava Seti

Fitfiyat Üçlü Alkar Saplı Döküm Tava Seti Yanmaz Yapışmaz Thermo Granit Tava Seti, kaliteli ve uygun fiyatlı yapışmaz tava seti arayanlar için ideal ürünlerden biri. Döküm granit malzemeden üretilen tavalar; 20, 24 ve 28 santimetre boyutlarında. Tavalar, uzun süre yapışmazlık performansı sunabilir ve ergonomik sapı sayesinde kolay bir şekilde tutulabilir. Beş katmanlı üretilen tavalar, yüksek sıcaklığa ve çizilmeye karşı dayanıklı. Yine de tavayı daha uzun süre kullanabilmek için sert temizleyicilerle ovalamamak ve yemekleri metal ürünlerle karıştırmamak gerek.

6. En sağlıklı yapışmaz tava seçeneği: Lava Demir Döküm Metal Kulplu Kızartma Tavası

Sağlıklı yemekler yapmak için ideal olan Lava Demir Döküm Metal Kulplu Kızartma Tavası, dayanıklı yapısıyla en çok tercih edilen ürünler arasında. Çizilmez yapısı sayesinde rahat bir şekilde kullanacağınız ürün, yapışmaz yüzeyi ile evde en çok tercih edeceğiniz tavalardan biri olur. Tavayı özellikle leziz kızartmalar yapmak ya da ızgara tadında et ve sebze yemekleri pişirmek için kullanabilirsiniz. 28 santimetre çapındaki tavayı elde yıkayabileceğiniz gibi bulaşık makinesinde de temizleyebilirsiniz. Yerden tasarruf etmek için tavayı mutfak askılığına asabilirsiniz.

7. Üçlü set bir arada: Evinda Modern ve Şık Tasarımlar Yanmaz Yapışmaz Üçlü Teflon Tava Set

Evinda Modern ve Şık Tasarımlar Yanmaz Yapışmaz Üçlü Teflon Tava Set, yanmaz yapışmaz tava arayanlar için ideal bir ürün. Üç adet kırmızı saplı tavadan oluşan takım, uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilecek kalitede üretilir. 20, 24 ve 28 santimetre genişliğinde olan tavaları kızartma dâhil her türlü yemeği yaparken kullanabilirsiniz. Tavaların yapışmaz gövdesi, daha az yağ kullanarak daha sağlıklı yemekler yapmanıza olanak tanır. Ayrıca temizlemesi de çok kolay olan ürünleri bulaşık makinesinde gönül rahatlığı ile yıkayabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

8. En sağlıklı yapışmaz tava seçeneklerinden biri: GreenPan Torino Kızartma Tavası

Sağlıklı seramik Thermolon yapışmaz kaplamalı GreenPan Torino Kızartma Tavası, mutfaktaki en kullanışlı yardımcınız olmaya aday. Daha yüksek kapasite için %25 arttırılmış pişirme yüzeyi sunan ürün, elmas kristalli yapışmaz malzeme ile üretilir. Tavanın dayanıklı yapısı sayesinde yemek hazırlarken ahşap veya metal fark etmeksizin her türlü pişirme ekipmanını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün, ısıyı eşit olarak dağıtarak yemeklerin lezzetli bir şekilde pişmesini sağlar. 160 dereceye kadar fırında kullanıma uygun olan tavayı bulaşık makinesinde yıkayarak hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz.

9. Yapışmaz tava tavsiyesi arayanlara: Michelandelo 20 cm ve 26 cm Kapaklı Kızartma Tavası

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Ultra yapışmaz özellikli Michelandelo 20 cm ve 26 cm Kapaklı Kızartma Tavası, granit iç malzemesi sayesinde çizilmeye karşı dayanıklı. Kaliteli malzemesi ile çatlama, dökülme ve soyulma yapmaz. Kızartma yaparken ısıyı emerek eşit miktarda dağıtır. Bu sayede daha iyi ve eşit şekilde pişmiş yemekler elde edersiniz. Az miktarda yağ ile yemek yapmak için ideal olan tavalarla sağlıklı öğünler oluşturabilir, beslenmenize gereken özeni gösterebilirsiniz. Her türlü ocak tipine uygun olan tava setini fırında da kullanabilirsiniz.

10. Çelik tava sevenlere harika bir öneri: Berghoff Essentials Paslanmaz Çelik Yapışmaz Tava

En sağlam materyallerden biri olan çelikle üretilen tavaların dezavantajı yapışmaya sebep olması. Berghoff Essentials Paslanmaz Çelik Yapışmaz Tava, bu sorunu kökten çözmüş ve yapışmaz bir çelik tava üretmiş! 28 santimetrelik çapı olan tava, her türlü yemeği pişirmeye uygun bir tasarıma sahip. Yapışmaz çelik tavayı yüksek kenarları sayesinde hem kızartmalarda hem yemeklerde kullanabilirsiniz. Üstelik ergonomik sapı sayesinde kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz. Tavanın çelik gövdesi hızlı bir şekilde ısınır ve ısıyı eşit bir şekilde dağıtır. Böylece daha sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenizi sağlar. Tavayı elde yıkamanızın tavsiye edildiğini de belirtelim.